Los Lakers meten miedo con una foto para la historia y LeBron tranquiliza a sus fans: "Me he vacunado"

Tras caer en primera ronda ante los Phoenix Suns por 2-4 después de un año marcado por las lesiones y en el que no pudieron defender el anillo conseguido en la "burbuja" de Orlando (EEUU), los Lakers abordan esta nueva temporada un reto tan interesante como arriesgado con una de las plantillas más excitantes y estelares de la NBA.

Los angelinos hicieron borrón y cuenta nueva, y solo han conservado a sus dos figuras, LeBron James y Anthony Davis, y al joven Talen Horton-Tucker.

El español Marc Gasol tampoco se salvó de esta gran renovación en el equipo de púrpura y oro, que ha tenido un verano frenético en los despachos con la incorporación de nombres en mayúsculas como Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, DeAndre Jordan, Rajon Rondo o Trevor Ariza.

Las dudas giran sobre todo en torno a la edad y el físico de este equipo extremadamente veterano. "La edad no es nada más que un número", señaló Anthony Davis, que confirmó que jugará muchos más minutos en la posición de pívot.

Carmelo Anthony, en su estreno con la camiseta de los Lakers, apuntó que "la narrativa" sobre la edad es algo de lo que se habla mucho fuera del equipo pero no dentro.

Por su parte, LeBron James admitió que se había reído con algunos chistes en internet sobre la edad de estos Lakers y recordó que, más allá de las conversaciones en los medios y en las redes, "los partidos se ganan entre las cuatro líneas" de la cancha.

Además, James asumió la responsabilidad de encabezar a este equipo, aseguró que el liderazgo no va y viene sino que es algo que practica en todo momento, y ensalzó lo que puede aportar un jugador tan explosivo como Westbrook. "Necesitamos que Russ sea Russ", indicó. Westbrook recogió el guante y se comprometió a aportar "todas las noches" lo que mejor se le da: "Energía, esfuerzo y velocidad".

"Me he vacunado por mi familia"

LeBron James confirmó este martes que está vacunado contra el coronavirus y, aunque evitó criticar o dar consejos a quienes en la NBA todavía no han recibido el pinchazo, apuntó que su salud personal y la de su círculo cercano fueron las razones que le llevaron a tomar esa decisión.

"Yo era muy escéptico (sobre la vacuna), pero hice mi investigación (...), me pareció que era lo mejor no solo para mí sino para mi familia y para mis amigos, y por eso decidí hacerlo", contó la estrella de los Lakers en la jornada con los medios de la franquicia angelina ante el comienzo de la pretemporada.

James dijo que, respecto a la vacunación, solo hablaba por él mismo e insistió en que esta es una decisión que cada jugador debe tomar en función de su situación personal.

"Hablamos de los cuerpos de cada uno. No es algo político, de racismo, de brutalidad policial o de cosas de esa naturaleza", argumentó cuando fue cuestionado sobre si, una figura de su importancia, no debería dar un paso al frente para animar al resto de la liga a vacunarse. En este sentido, James afirmó que no se sentía cómodo diciéndole a otros qué hacer con sus cuerpos y con sus familias.

La pretemporada de la NBA ha estado dominada hasta el momento por la polémica en torno a jugadores como Kyrie Irving, Bradley Beal o Andrew Wiggins, que, por diferentes razones, no se han vacunado contra el coronavirus.