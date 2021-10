Los Nets se cansan del 'antivacunas' Kyrie Irving

En la NBA, las normas son claras: si te vacunas juegas y, si no te vacunas, no lo haces. Así de claro y de contundente es el asunto en la mejor liga de baloncesto del mundo y algunos, como es el caso de la estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, aún no lo han querido entender.

En los Nets empiezan a estar hartos de las teorías de la conspiración del exjugador de Cleveland Cavaliers y van a empezar a prescindir del jugador por sus continuadas salidas de tono. De momento, Irving se ha negado a recibir la vacuna contra el coronavirus y por esa razón podría quedar apartado del equipo.

No es la primera vez que Irving protagoniza titulares por sus descabelladas ideas. En su día fue por decir que la tierra es plana y ahora por comentar que hay un plan satánico para conectar a los negros a un ordenador.

Su técnico, Steve Nash, prefiere no dar detalles sobre al asunto: "De momento no hay más novedades al respecto. Realmente no estoy preocupado por nada. Solo estamos tratando de trabajar todos los días. Hoy tuvimos un gran entrenamiento y mañana haremos lo mismo".

Hay que recordar que Irving cobra un total de 35 millones de dólares esta temporada y se arriesga a perder casi la mitad de sus ganancias si finalmente no acepta vacunarse y se pierde todos los partidos como local de la fase regular.