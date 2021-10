Nash asume que Irving se perderá todos los duelos como locales en los Nets

Problemón para los Nets. Kyrie Irving sigue con su idea de no vacunarse contra el coronavirus , asegura estar protegido por su dios, su amigo Durant no ha conseguido convercerle y a una semana de que dé comienzo la NBA, la situación sigue enquistada.

Irving, que al menos podrá entrenarse con el resto de sus compañeros al considerar la ciudad de Nueva York como instalación privada el pabellón de los Nets, no podrá jugar ningún partido como local ni disputar los duelos contra los Warriors y los Lakers -en San Francisco y Los Ángeles no se permite disputar partidos oficiales a los no vacunados contra el COVID-.

La franquicia, desesperada, ya no sabe que hacer con Irving. Poco a poca acatan la realidad y es que Kyrie no piensa cambiar su opinión. Un traspaso está descartado, primero porque el propio jugador ha asegurado a su círculo más íntimo que si sale de los Nets colgará las zapatillas. Además, hoy por hoy ningún equipo quiere a un jugador que tendrá problemas para disputar numerosos partidos por la ley antivacunas de muchos estados.

El entrenador de los Nets, Steve Nash, asume la situación. Admite por primera vez que, a buen seguro si la situación sigue inamovible, perderán para todo el año a Irving de cara a los partidos en casa. En palabras recogidas por The New York Post al llegar a Filadelfia para continuar con los compromisos previos a la temporada Nash aclara la postura de la franquicia: