Polvorín en los Sixers: Rivers echa a Ben Simmons del entrenamiento y Embiid le reprende en público

Los Philadelphia 76ers han confirmado este martes que no contarán con el base australiano Ben Simmons en su primer partido de la temporada de la NBA ante los Pelicans de Nueva Orleans por "conducta nociva". "Ben Simmons ha sido suspendido un partido por conducta perjudicial para el equipo. Como resultado, Simmons se perderá el partido inaugural de la temporada de los 76ers en Nueva Orleans mañana por la noche", han señalado los Sixers.

Según varias informaciones, el jugador, que durante el verano dejó claro que no quería jugar para Philadelphia, fue expulsado del entrenamiento de este martes por el entrenador Glen Doc Rivers.

El especialista de la cadena ESPN Adrian Wojnarowski informó que Simmons está teniendo falta de participación y compromiso desde su vuelta al equipo. De hecho, según ha trascendido, Simmons se negó hasta en dos ocasiones a participar en un ejercicio defensivo del entrenamiento. Además, habría estado pendiente del móvil durante la sesión, lo que habría encendido los ánimos no sólo de Rivers, sino también de sus compañeros.

El pívot Joel Embiid ha sido muy crítico con el australiano después de haberlo defendido durante todo el verano. "Para ser honesto, no me importa en absoluto nada de ese hombre, hace lo que quiere. No es mi trabajo, yo me enfoco en que mejore el equipo, en ganar partidos, en darlo todo cada noche y liderar a los jugadores que sí están aquí", ha dicho Embiid.

"Nos pagan por salir a la cancha, jugar y ganar partidos, no por ser la niñera de nadie y creo que mis compañeros sienten lo mismo", ha asegurado el pívot camerunés, que ya hace unas semanas dijo estar "muy decepcionado" con la actitud de Ben Simmons.