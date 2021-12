Kyrie Irving: A punto de volver y...positivo por coronavirus

Cuando Brooklyn Nets había cedido con la situación de su base estrella Kyrie Irving (reconocido antivacunas) y le habían permitido volver a la dinámica del club, aparece la nueva ola de contagios en la NBA para retrasar todavía más su vuelta: el jugador ha entrado en los protocolos de seguridad y sanidad de la NBA tras dar positivo en una prueba de coronavirus, según Adrian Wojnarowski y Matt Brooks.

Este mismo viernes se conoció la vuelta del base a la disciplina de Brooklyn Nets para disputar los partidos fuera de casa, a pesar de no estar vacunado (y de no hacerlo en un futuro ni cercano ni lejano); este sábado se ha informado de que su regreso a las canchas tardará un poco más. A pesar de todo esto, la situación de Irving continúa más o menos igual… aunque se alargue un poco más en el tiempo: volverá a reintegrarse al equipo cuando dé negativo a cinco pruebas en cinco días seguidos.

Cambios desde octubre

El base optó por no vacunarse y fue apartado de la disciplina de Brooklyn Nets. Las normas de pandemia en Nueva York le impedían jugar los partidos como local de un equipo que optó por no tenerlo tampoco a domicilio para ahorrarse circo mediático e inestabilidad deportiva.

Entonces, en octubre, el general manager, Sean Marks, apeló al compromiso deportivo: "Queremos un grupo plenamente comprometido, no a aquellos que lo estén solo a tiempo parcial". El propietario, Joe Tsai, multimillonario cofundador de Alibaba, presumió de responsabilidad cívica: "No infravaloremos el lado social de nuestra decisión. Creemos que la vacuna es segura y efectiva. No es algo que gire en torno a uno mismo, es una cuestión de proteger a los demás".

Esto provocó un goteo en su salario: solo cobraba por los partidos a domicilio y pierde más de 381.000 dólares cada vez que los Nets juegan en Brooklyn. Su salario para esta temporada supera los 35 millones.

La situación deportiva de los Nets, un líder del Este inestable por el bajo rendimiento de James Harden y la sobreutilización de Kevin Durant (37 minutos por partido), han provocado el viraje de esas palabras dichas en octubre. Donde digo Diego… "Estamos tratando de ser prácticos. Y siempre he dicho que no quiero que esto sea un tema político. Mi única religión es ganar partidos y ganar el campeonato", sostiene Tsai.

Problemas para la NBA

Con Kevin Durant y él, ya son nueve los jugadores de la franquicia apartados por COVID. Y los enésimos en una NBA que se encuentra en el filo de la navaja, con el gran día del año, el de Navidad, a la vuelta de la esquina.

Los Nets son la última gota en un vaso que ya está lleno hasta el borde tras la suspensión de dos partidos de los Chicago Bulls, frente a Detroit Pistons y a Toronto Raptors, al tener los de Illinois una decena de jugadores bajo los protocolos de sanidad.

Los Lakers no pudieron alinear por unos días a Russell Westbrook, Avery Bradley, Malik Monk, Dwight Howard y Talen Horton-Tucker, mientras que los actuales campeones tienen a Giannis Antetokounmpo, Donte DiVincenzo, Wesley Matthews y Bobby Portis apartados. En clave española, Juancho Hernangómez (Boston Celtics) está también dentro de los protocolos al igual que Evan Mobley.