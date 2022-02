Los Angeles Lakers son un auténtico drama: el equipo californiano, que reúne en su plantilla a jugadores de la talla de LeBron James, Anthony Davis, Carmelo Anthony y Russell Westbrook —el fichaje estrella para esta temporada 2021/22—, es ahora mismo noveno en la clasificación de la Conferencia Oeste con un decepcionante balance de 26-28. Y muchos de los focos están puestos en Westbrook, un jugador que cobra 44 millones de dólares por temporada y que el pasado mes de octubre fue incluido en la lista de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA.

Este sábado, el dorsal 0 de los Lakers cuajó una actuación muy pobre en la victoria de los suyos ante los Knicks de Nueva York (122-115), en un partido que tuvo que resolverse en la prórroga, después de que el conjunto angelino llegara a ir perdiendo por 21 puntos.

Westbrook firmó cinco puntos (1 de 10 en tiros, 3 de 7 en libres), cuatro rebotes, seis asistencias, un tapón y un robo frente a cuatro pérdidas de balón en 29 minutos como titular, en un duelo marcado también por el regreso de LeBron James (29 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias) tras haberse perdido los últimos cinco partidos por lesión.

Russell Westbrook tonight: 5 PTS

1-10 FG

0-3 3P

in 29 MINS That’s the fewest points he’s had in a game when playing 25+ minutes since 2011. pic.twitter.com/Mlbhf6gztr — StatMuse (@statmuse) February 6, 2022

Lo más preocupante para los Lakers, que no contaron con Carmelo Anthony y Dwight Howard, tuvo que ver con Russell Westbrook, al que parece que se le ha acabado el crédito en Los Ángeles. El discutido base recibió abucheos de los aficionados en varias ocasiones y no pisó la cancha en la prórroga por decisión del entrenador Frank Vogel.

Dos de esas veces fueron especialmente significativas: la primera, tras un tiro muy desviado en el segundo cuarto y que golpeó el lateral del tablero; y la segunda, después de fallar dos tiros libres fundamentales y en el último minuto que le dieron vida a los Knicks para forzar la prórroga.

Westbrook shanks another banker, now getting booed by home crowd. pic.twitter.com/4XishaS3c9 — Rob Perez (@WorldWideWob) February 6, 2022

En la rueda de prensa posterior al partido, con buen ánimo y muy enfocado en subrayar la importancia del equipo, Westbrook dijo que a veces "suceden" ese tipo de noches en las que los tiros no entran. "He fallado varios tiros que normalmente meto. Pero, como he dicho, no quiero que esto siga girando en torno a mí", dijo en referencia a la polémica que le rodea en los Lakers.

"Cuando juego mal, vosotros (los periodistas) me hacéis un jodido montón de preguntas. Y cuando tiro bien, no oigo muchas de esas preguntas. Así que no quiero que siga girando en torno a mí y lo que hago. Ganamos el partido y eso es lo más importante", añadió un Westbrook que está promediando números muy discretos esta temporada: 18,4 puntos (43,7% en tiros de campo)M 7,8 rebotes y 7,7 asistencias en 34,7 minutos por partido.

Se trata de sus peores cifras desde su segunda temporada en la NBA (2009-2010, en las filas de los Oklahoma City Thunder) para un jugador, el rey del triple-doble, que ha pasado de ser una súper estrella a una absoluta decepción.