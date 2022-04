Los Mavs rezan por la recuperación de Doncic, el mejor anotador de todos los tiempos en playoffs

Luka Doncic no estará en el primer partido de la serie de primera ronda de playoffs entre los Dallas Mavericks y los Utah Jazz. Así lo afirmó el jueves a última hora Shams Charania, periodista de The Athletic a través de su cuenta de Twitter. Otros reporteros cercanos a la franquicia texana todavía no han confirmado la noticia y de hecho, según Callie Caplan, del Dallas Morning News, el equipo no le ha descartado al 100%.

El astro esloveno no entrenó junto al resto de compañeros en la tarde del viernes y siguió realizando trabajo aparte. Se le pudo ver con protección en su pierna izquierda y haciendo trabajo sobre una bicicleta estática. El base se lesionó en el último partido de temporada regular, hace cuatro días, y los Mavs informaron que había sufrido una distensión en el gemelo izquierdo, una lesión muscular delicada que según la gravedad puede suponer varias semanas de baja.

No sería la primera vez que el jugador esloveno vuelve a la acción de manera brillante en los playoffs tras superar problemas físicos. En 2020, fue duda hasta el último momento del cuarto partido ante los Clippers debido a un esguince de tobillo y acabó con 43 puntos, 17 rebotes y 11 asistencias en una victoria culminada con un triple con paso atrás sobre la bocina. Y en 2021, sufrió una distensión cervical en el tercer partido ante el mismo conjunto angelino y unos días después sumó 42 puntos, ocho rebotes y 14 asistencias en el quinto choque.

La baja del jugador esloveno en el estreno de la eliminatoria es un duro golpe para la franquicia de Dallas que, con el factor cancha a favor, busca pasar la primera ronda de playoffs después de dos prematuras eliminaciones ante los Clippers en los dos últimos cursos. Y ello pese a las grandes actuaciones de Doncic, que le han convertido en el mejor anotador en la historia de las series por el título de la NBA. Sí, por delante del mismísimo Michael Jordan.

Una décima por encima de Jordan

El base de los Mavericks ha disputado 13 partidos en playoffs en los que ha promediado 33,5 puntos. El mito de los Bulls se quedó en 33,4 a lo largo de su carrera, en la que jugó 179 encuentros en la lucha por el anillo. Los balances, eso sí, son muy distintos: 5-8 para el esloveno, que no ha superado todavía ninguna eliminatoria, y 119-60 para 'Air', que sumó seis títulos sin perder ninguna de las finales.

Esta temporada, Doncic ha terminado como el quinto máximo anotador de la NBA (28,4 puntos) y también el quinto mejor asistente (8,7), además de añadir 9,1 rebotes. Lejos de achicarse en los playoffs, el rendimiento del base suele aumentar en los partidos decisivos. Eso se perderán los Mavericks en el inicio de la eliminatoria ante los Jazz. Spencer Dinwiddie y Jalen Brunson tendrán que ganar protagonismo para llenar el hueco del prodigio esloveno. El tiempo medio de baja de los jugadores de la NBA que sufrieron esa lesión durante este curso fue de 16 días, según InStreetClothes.com. En Dallas confían en que en este caso sea menos.