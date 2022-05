¿Quién es y cuánto gana el jugador que más cobra en cada equipo de la NBA?

Arrancan las semifinales de conferencia de la mejor liga del mundo de baloncesto, con varios duelos estelares y con Golden State Warrios y Boston Celtics como favoritos al anillo según las casas de apuestas. ¿Será así? De momento, los primeros han sufrido de lo lindo para llevarse el primer duelo ante los Grizzlies, y los segundos deberán deshacerse de los Bucks, vigentes campeones.

¿Repetirán trono los de Antetokounmpo? ¿Será por fin el turno de los Suns, segundos el año pasado? ¿Saltará alguna sorpresa?

Hoy, antes de conocer el desenlace de un final de temporada que se presume, como casi siempre, apasionante, repasamos en Libertad Digital quiénes son los jugadores mejor pagados –siempre hablando en concepto de ficha– de cada uno de los equipos de la NBA. Y lo hacemos por orden alfabético:

Atlanta Hawks:

John Collins ha pasado a ser esta temporada el jugador mejor pagada en el equipo georgiano, con 23 millones de dólares. Un contrato que irá subiendo progresivamente durante las cinco próximas temporadas. De este modo, el Ala-Pívot de 24 años ha superado al italiano Danilo Gallinari, quien percibe este curso una cantidad levemente superior a los 20 millones. Cerca se quedan Clint Capela y Bogdan Bogdanovic, ambos con 18 millones.

Boston Celtics:

En los Celtics, unos de los grandes candidatos al anillo, tres jugadores se destacan en cabeza claramente por encima del resto. Se trata de la joven estrella Jayson Tatum, quien esta temporada cobra 28 millones, en un contrato que alcanzará los 37 millones en 2025. Al Horford, a quien le resta un año más de contrato no garantizado, y que percibe actualmente 27 millones. Y muy cerca de esa cifra se queda Jaylen Brown. En torno a los 15 millones se mueven Derrick White y Marcus Smart.

Brooklyn Nets:

Es el equipo que más gasta en concepto de salarios en la Conferencia Este, con un montante total de 174 millones de dólares, pero no le ha bastado para superar a los Celtics en Cuartos.

Kevin Durant ha percibido esta temporada 42 millones. Cantidad que ascenderá hasta los 54 millones de manera progresiva en las cinco próximas temporadas. Es, de hecho, el quinto mejor pagado de toda la competición.

Por su parte, Kyrie Irving ha ganado 35 millones, mientras que Ben Simmons se queda en 33 millones. Aun con todo, James Harden era hasta su salida en febrero rumbo a Philadelphia 76ers el mejor pagado de la plantilla, con 44 millones.

Charlotte Hornets:

Gordon Hayward sigue siendo, con 30 millones, el jugador mejor pagado en los Hornets. Muy lejos quedan Terry Rozier, con 18 millones, y Kelly Oubre, con 12. Un año más, Michael Jordan no ha sido capaz de conformar una plantilla que se clasifique para los playoff. Aunque el hecho de ser actualmente el equipo que menos gasta en salarios de la Conferencia Este le permite buscar algún gran fichaje de cara a la próxima temporada. Russell Westbrook es el nombre que suena con más fuerza.

Chicago Bulls:

En unos Bulls que este curso han recuperado sensaciones, plantando cara a los Bucks en cuartos de final, es un fichaje de esta temporada, DeMar DeRozan, el mejor pagado, con 26 millones. Hasta su llegada era el montenegrino Nikola Vucevic, que este año cobra 24 millones. Cerca de los 20 se quedan Zach LaVine, que queda libre este verano, y Lonzo Ball.

Cleveland Cavaliers:

Los Cavs han mejorado este año respecto al año pasado –tampoco era muy difícil-, quedándose a las puertas de disputar el playoff. Kevin Love, de quien llevan tiempo intentando deshacerse, sigue siendo el mejor pagado, con algo más de 31 millones. Es uno de los equipos llamados a agitar el mercado este verano.

Dallas Mavericks:

Actualmente en semifinales -donde se medirán a los Suns-, cuando termine este curso Tim Hardaway Jr. habrá sido el jugador mejor pagado de la franquicia texana percibiendo algo más de 21 millones de dólares. Sin embargo, en ese preciso momento, entrará el vigor el nuevo contrato de Luka Doncic, que firmó el verano pasado una histórica extensión por cinco años y 207 millones de dólares, el mayor contrato de la historia de la NBA para un jugador de 22 años. El ex del Real Madrid ingresará ya el próximo curso algo más de 35 millones, hasta alcanzar los 47 en 2026.

Denver Nuggets:

El MVP de la temporada 20-21, y candidato nuevamente este año, Nikola Jokic, es el jugador mejor pagado de los Nuggets. El pivot serbio de 27 años ingresa 31.5 millones, cantidad que le deja incluso fuera del Top25 de los mejor pagados de la NBA. Su contrato expira en 2023, y ya se presumen rumores sobre él para este verano. Le sigue muy de cerca Jamal Murray –con un contrato más largo-, que en estos momentos percibe algo 29.5 millones.

Detroit Pistons:

En el tercer peor equipo de la temporada –el año pasado fue el segundo- es Jeramy Grant (20 millones) el jugador mejor pagado. Con un margen salarial, por tanto, alto, se espera que este verano sea también uno de los grandes agitadores.

Golden State Warriors:

Llegamos al equipo que más gasta en concepto de salarios de toda la NBA, $179.295.221, y al jugador que más cobra de la competición, Stephen Curry. El base, tres veces ganador del anillo y MVP de la NBA en dos ocasiones, habrá ingresado en esta temporada 45.780.966 dólares. Cifra que se amplía hasta los 48 la próxima campaña, y que alcanzará los 59 millones en 2026, después de su última extensión de contrato.

Dos jugadores más superan los 30 millones. Se trata de Klay Thompson, que ingresa en estos momentos 38 millones de dólares, y Andrew Wiggins, con 31.5 millones. Y el cuarto jugador en ingresos es Draymond Green, con algo más de 24 millones. Es decir, el cuarto jugador mejor pagado de los Golden State Warriors sería el mejor pagado en hasta nueve equipos de la NBA. Por algo son los favoritos a hacerse con el título...

Houston Rockets:

El equipo texano ha vuelto a ser un año más el peor de toda la NBA, con tan solo 20 victorias. Y sigue teniendo en John Wall a su jugador mejor pagado –y el segundo de toda la competición- con una cifra que supera los 44 millones de dólares. El número 1 del Draft de 2010 tiene la próxima temporada un contrato con opción de cancelación, y no son pocos los equipos a los que se le ha vinculado. Eric Gordon, que actualmente percibe 18 millones, y Christian Wood, con casi 14, están llamados a comandar un nuevo proyecto en Houston.

Indiana Pacers:

Se esperaba que este año los Pacers dieran un salto de calidad, pero se han quedado realmente lejos de las opciones de playoff. Un equipo joven, con un proyecto interesante, y con unos sueldos muy repartidos. Quien más cobra es Buddy Hield, con 23 millones de dólares, seguido de Malcolm Brogdon, con 21.7 millones. Cerca quedan Miles Turner, con 18 millones, y Ricky Rubio, con 17.8 millones. El base español también queda libre este verano.

Los Angeles Clippers:

Han sido sin duda una de las grandes decepciones de la temporada, incapaces siquiera de meterse en playoff. Eso a pesar de contar en su plantilla con dos de los 10 jugadores mejor pagados de la competición: Paul George y Kawhi Leonard (si bien se han pasado la mayor parte del curso lesionados). Ambos cobran exactamente lo mismo: 39.344.900 de dólares. Y ambos se irán hasta casi los 49 en 2025, año en que expira su contrato.

Los Angeles Lakers:

Aun más decepcionante ha sido el curso para los vecinos de Los Angeles. Los Lakers han protagonizado, sin duda, el desastre de la temporada. Un desastre que no se vivía en años. De grandes candidatos, a fuera incluso del playin.

En sus filas, tres jugadores con una nómina altísima: Russell Westbrook ha percibido esta temporada algo más de 44 millones de dólares; LeBron James ha superado los 41; y Anthony Davis los 35. Una auténtica burrada para un equipo que ha terminado 11º en la Conferencia Oeste y que, seguro, este verano tendrá movimientos.

Memphis Grizzlies:

Se fue Valenciunas (el año pasado 15 millones) y Steven Adams pasó a ser el jugador mejor pagado de la plantilla, a razón de 17 millones. Cifra que se antoja escasa para un equipo que ha sido el segundo mejor de la Conferencia Oeste, que ya está en semifinales, y que en el primer encuentro ha perdido de tan solo un punto ante Golden State Warrios.

Y más aún si tenemos en cuenta que su gran estrella, Ja Morant, percibe actualmente ‘tan solo’ 9 millones. Habrá que ver cuándo mejorará esas cifras (se habla de una extensión de contrato máximo este verano), y también qué margen de crecimiento tiene un equipo que actualmente es el segundo que menos gasta en concepto de salarios de toda la competición. Por lo pronto, Jaren Jackson Jr. ya ha firmado una extensión de contrato por valor de 105 millones.

Miami Heat:

Jimmy Butler es, con 36 millones, el jugador que más cobra de la plantilla. Cifra que subirá hasta los 45 millones ya en 2023. Tras él, Bam Adebayo se sitúa actualmente con 28 millones, y Kyle Lowry alcanza los 27 millones. Un buen big-three gracias al cual los Heat han sido los campeones de la temporada regular en la Conferencia Este y el primer equipo en alcanzar las semifinales de la competición. Ahora se mide a Philadelphia, en un duelo que se presume apasionante.

Milwaukee Bucks:

Este año sí. Giannis Antetokounmpo es el jugador que más cobra en los actuales campeones de la NBA con algo más de 39 millones, después de su extensión de contrato - el mejor contrato de la historia NBA: 228 millones por 5 años- que le llevará a alcanzar los 52 millones en 2025. De ese modo ha adelantado a Khris Middleton, que en esta campaña 21-22 percibirá un total de 35 millones de euros. Mientras, Jrue Holiday ingresará 32.5 millones.

Minnesota Timberwolves:

Karl Anthony Towns, uno de los mejores jugadores interiores de la competición, es el mejor pagado de los Timberwolves, con un total de 31.5 millones de dólares este curso. Un contrato muy similar al que percibe actualmente D’Angelo Russell (30 millones). Su permanencia, más la irrupción de Anthony Edwards (nº 1 del pasado Draft, 10.2 millones actualmente) han permitido que este curso el equipo regrese a los playoff por el título, aunque nada han podido hacer ante los Grizzlies en cuartos.

New York Knicks:

Unos Knicks con varios cambios el pasado verano no han podido repetir clasificación para los playoff. Julius Randle, con 21.7 millones de dólares, sigue siendo el jugador mejor pagado de la plantilla. Le siguen, superando la barrera de los 10 millones, Evan Fournier (17) y Derrick Rose (13.5).

New Orleans Pelicans:

Se trata de uno de los equipos con mayor proyección de futuro ahora mismo en la NBA. La explosión –por fin- de Brandon Ingram ha hecho que el equipo lleve contra las cuerdas a los Suns en cuartos de final.

Un Brandom Ingram que es ahora mismo el segundo mejor pagado de la plantilla, con 29.5 millones de dólares. El primer lugar le corresponde a CJ McCollum, con 30.8. Tras ellos, Jonas Valenciunas, que supera levemente los 14 millones. Y pronto se situará en el top-3 Zion Williamson, que este curso no ha podido demostrar lo que dejó ver en la temporada pasada, y que el año que viene superará los 17 millones.

Oklahoma City Thunder:

En el equipo que menos gasta en nóminas de toda la competición –apenas 81 millones de dólares- es Derrick Favors, que roza los 10 millones, el jugador mejor pagado. Eso sí, el joven Shay Gilgeous-Alexander pasará a percibir 30 millones a partir ya de la próxima temporada.

Orlando Magic:

Segundo peor conjunto de la presenta campaña (22 victorias), Gary Harris es el jugador con la ficha más alta, con 20.5 millones. Un Harris que quedará libre este mismo verano, dejando así un importante margen salarial en la franquicia.

Tres jugadores más superan la barrera de los 10 millones: Jonathan Isaac, con 17.4; Markelle Fultz, con 16.5; y Terence Ross, con 12.5.

Philadelphia 76ers:

Los Sixers siguen consolidados como uno de los equipos a tener en cuenta en la NBA. A pesar de Ben Simmons y su firme decisión de no jugar esta temporada. El cambio de cromos con los Nets por James Hardem han llevado a La Barba a ser el mejor pagado de la franquicia –y el segundo de toda la competición– con una ficha exacta de 44.310.840 millones, y a los Sixers a ser candidatos al anillo. De momento, ya se han cargado a Toronto Raptors en cuartos, y esta madrugada arranca el duelo ante Miami Heat.

Evidentemente, cuenta con otras estrellas para el asalto. Especialmente Tobias Harris, el segundo mejor valorado económicamente con 36 millones, y el center camerunés Joel Embiid, actualmente con una ficha de 31.5 millones, y que mejorará considerablemente a partir de 2023.

Phoenix Suns:

El año pasado rozaron el anillo –cayeron en la final ante Milwaukee-, y este año de momento ya han sido el mejor equipo de la temporada regular en la Conferencia Oeste Sufrieron más de lo esperado en cuartos ante los Pelicans, y esta madrugada arranca su duelo de semifinales ante Dallas.

Ello ha sido posible gracias a la continuidad de Chris Paul, uno de los mejores bases de todos los tiempos, y que este año percibe en Phoenix 30.8 millones. Un millón menos de los 3.61 que cobra Devin Booker, consolidado ya como una de las grandes estrellas de la competición. Lejos queda DeAndre Ayton, con 12.6 millones, y que no tiene garantizado su futuro en los Suns –a pesar de sus indudables prestaciones- después de que el equipo rechazara el pasado verano la extensión de su contrato, que expira en 2023.

Portland Trail Blazers:

Damian Lillard es, con mucha diferencia, el jugador mejor valorado económicamente en Portland. Con más de 39 millones de dólares, el líder también deportivamente del equipo cobra más del doble del segundo mejor pagado: Eric Bledsoe, con 18 millones. Tras no lograr clasificarse para los playoff, es otro de los conjuntos a los que habrá que estar atentos en cuanto termine la competición.

Sacramento Kings:

La revolución del equipo en los últimos meses no ha funcionado, y los Kings se han convertido en el peor equipo de la historia de la NBA tras encadenar 16 temporadas sin playoffs. Los 28 millones de dólares que percibe De’Aaron Fox, los más de 20 de Harrison Barnes y los 19.8 de Domantas Sabonis no lo han evitado. Y no parece que el equipo vaya a cambiar mucho de rumbo en los próximos años…

San Antonio Spurs:

Situación extraña la que se vive también en San Antonio. Tras la salida el curso pasado de los tres jugadores que más cobraban (DeMar DeRozan, Rudy Gay y LaMarcus Aldridge), Dejounte Murray, con 15.2 millones, se ha quedado como el mejor valorado económicamente de la plantilla.

Toronto Raptors:

Pascal Siakam, con 33 millones, sigue siendo el jugador que más cobra en Toronto. Un equipo que ha vuelto a repetir playoff, aunque poco han podido con los Sixers en cuartos de final.

Utah Jazz:

Protagonistas de uno de los duelos más emocionantes de esta primera ronda de playoffs ane los Dallas Mavericks -en el que han caído eliminados por 4 a 2-, los Jazz tienen a un europeo, Rudy Gobert, como el mejor pagado. El pívot francés percibe esta temporada algo más de 35 millones, después de la ampliación de contrato firmada el curso pasado, y por la que recibirá 205 millones de dólares en cinco años.

Donovan Mitchell, con 28.1 millones le sigue en el escalafón de salarios. Y tras él se sitúa Mike Conley (21 millones), quien el año pasado superaba los 34.5 millones, pero que tras concluir su contrato firmó una prolongación de 3 temporadas por 70 millones.

Washington Wizards:

Dos jugadores superan los 30 millones esta temporada en la capital. Bradley Beal, con 33.7 millones, y Kristaps Porzingis, que llegó en febrero, y que percibe 31.6 millones. Con todo, las cifras cuadran en los Wizards, tras la salida en verano de Russell Westbrook, que superaba los 41 millones. No van tan bien las cosas en la pista, con unos Wizards que se han quedado fuera de los playoff. La continuidad de uno, de los dos, o de ninguno genera muchas incertidumbres para los próximos meses.