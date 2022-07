El 11 de julio de 1992 terminó la carrera de Craig Hodges en la NBA. Sólo 16 días después de conquistar su segundo anillo de campeón, siendo además un jugador clave en la victoria de los Bulls. Unos meses después de ganar su tercer concurso consecutivo de triples. Tenía 32 años, y mucho baloncesto por delante. Pero nadie le quiso. ¿Qué había pasado?

Seguramente, el capítulo que terminó por provocar aquella dramática situación se había vivido justo un año antes. Pero en realidad se venía forjando casi desde el comienzo de su carrera. Para disgusto de Hodges...

Lucha por la justicia social

Craig Anthony Hodges (Park Forest, Illinois, 27 de junio de 1960) había mamado desde niño el racismo y la lucha contra el mismo, como relata a las mil maravillas en su libro autobiográfico Tiro de larga distancia. En casa, en la comunidad, en el barrio, en la ciudad…

Fiel admirador de los discursos de Martin Luther King, su muerte en 1968 y el gesto de John Carlos y Tommie Smith en los Juegos Olímpicos del mismo año marcaron su infancia. Su principal referente, no obstante, lo tenía en casa: su madre era secretaria de la organización en defensa de los derechos civiles del barrio. Craig decidió que continuaría su lucha.

Una lucha que se intensificó durante su etapa en la Universidad Estatal de California en Long Beach. Durante su último año, y consciente de que la NBA era una posibilidad más que real, vio cómo su amigo Ron Settles fallecía tras sufrir abusos policiales. "Tener un contacto cercano y personal con la brutalidad policial en ese momento de mi vida realmente no me dejaba otra opción. Debes defender la justicia y lo correcto, independientemente de lo incómodo que pueda ser", comentaría el jugador.

Laureada trayectoria

Después de promediar 12,8 puntos por partido en sus cuatro años como universitario en Long Beach, con 17,5 puntos en el último año, el desembarco de Craig Hodges en la NBA llegaría en 1982. Sería elegido en el puesto 48 por los San Diego Clippers. En 1984 sería traspasado a Milwaukee Bucks, donde sería el base titular y promediaría más de 30 minutos, 10 puntos y 4 asistencias por partido.

A pesar de su buen nivel en Milwaukee, sufriría el primer revés en su carrera por su actitud fuera de la cancha. Tras acudir a un meeting del controvertido líder religioso y activista estadounidense Louis Farrakhan –y animar a varios compañeros a acompañarle-, sería reprochado por la gerencia del equipo. 15 días después, sería traspasado a los Phoenix Suns.

Aun con todo, el curso 87-88 alcanzaría el mejor porcentaje de triple de la NBA (49.1%). Sería en diciembre de 1988 cuando recalaría en los Chicago Bulls. Ahí comenzaría su época dorada.

En poco más de tres años, se hará con dos títulos de campeón de la NBA (91 y 92), promediando con aquellos Bulls guiados evidentemente por Michael Jordan 15 minutos, 6.5 puntos y más de un 40% de acierto desde la línea de tres. Cifras que mejoraría en los partidos de playff. Se había convertido, pese a no ser titular, en un jugador importante de la rotación, gracias sobre todo a su fiabilidad en el lanzamiento exterior.

De hecho, vistiendo la camiseta de los Bulls se adjudicaría tres concursos de triples consecutivos (90, 91 y 92), siendo el único en lograr tal hazaña en toda la historia de la NBA, junto a Larry Bird. En la edición de 1991 lograría el récord –aún inalcanzado- de anotar 19 lanzamientos seguidos.

El gesto

Durante aquellos magníficos años a título individual y colectivo, Craig Hodges jamás dejaría de lado ni un instante su lucha por la igualdad social. Fue el representante de aquellos históricos Bulls en la Asociación de Jugadores –igual que lo había sido en sus tres anteriores equipos-. Y trató de involucrar, sin demasiado éxito, a varias estrellas de la competición en esa lucha. "Magic Johnson me dijo que le parecía muy extremo, Michael Jordan casi se rió de mí y Scottie Pippen era demasiado joven para ponerse al frente de algo así", relata en su libro.

La oportunidad de oro para Hodges se presentó en 1991, cuando los Bulls, recientemente proclamados campeones de la NBA, fueron recibidos por el presidente George Bush en la Casa Blanca.

"Tenía previsto ir a ver a Bush vestido con un dashiki, una vestimenta típica africana, pero no había escrito nada. La noche anterior a la visita a la Casa Blanca, estaba jugando con un amigo al ping-pong y pensé: si vas a ver a alguien tan importante, tienes que aprovechar para mandarle un mensaje, tienes que intentar dejar una huella de tu paso por ahí", responde en una extensa entrevista en El País. "Tenía que hacerlo por todos los que nunca tendrían la oportunidad de estar allí".

Una carta en la que solicitaba al presidente estadounidense una mayor involucración en las cuestiones raciales del país, así como una reconsideración de la política exterior.

Aquel gesto le convirtió en un icono de la lucha por la justicia social en Estados Unidos. Pero fue considerado persona non grata en la NBA.

Siguió jugando una temporada más con los Bulls, la última de su contrato, en la que volvió a ganar el anillo de campeón, así como el concurso de triples. Pero en cuanto concluyó el curso, en cuanto expiró su contrato, nadie le quiso. No recibió ninguna oferta ni prueba de ningún equipo de la competición. Demasiada política para la NBA de los años 90.

"Acababa de ganar la NBA y tres concursos consecutivos de triples, pero no fui capaz de continuar con mi carrera en la NBA".

"Me pareció extraño que ningún equipo preguntara por él. Normalmente, recibo al menos una llamada sobre un jugador que hemos decidido no renovar. Y sí, no podía aportar mucho en defensa, como tantos otros chicos de la competición, pero muy pocos podían alcanzar sus porcentajes de tiro", declararía al respecto el que fuera su entrenador en los Bulls, Phil Jackson.

Según afirmaría Hodges en una demanda que presentaría contra la NBA por su imposibilidad de continuar jugando, un entrenador asistente de los Bulls le confesó que el equipo estaba muy preocupado por sus manifestaciones políticas. También afirmaría que hubo equipos inicialmente interesados en su contratación, como los Seattle Supersonics, pero terminaban echándose atrás.

Hodges tuvo que continuar con su carrera en Europa, pasando por equipos como el Clear Cantú italiano, el Galatasaray turco o, ya en el ocaso de su carrera, el Jämtland sueco. Se retiraría definitivamente en 1998.

Pudo regresar relativamente a la NBA en los banquillos, ejerciendo como técnico asistente de los Lakers de Phil Jackson, quien fuera su técnico en los Bulls. Ganarían los anillos de 2009 y 2010.

Después de salir del conjunto angelino en 2011, ha sido entrenador de instituto. Y recientemente realizó el Camino de Santiago, en una campaña del Obradoiro CAB para "promover el deporte y el Camino de Santiago, así como los valores relacionados con la solidaridad y el esfuerzo".