Shaquille O'Neal: "Soy el jugador más decisivo en la historia de la NBA"

Exjugador de los Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Boston Celtics y Phoenix Suns. Ganador de 4 anillos de la NBA.15 veces All Star y una MVP. Ese es Shaquille O´Neal, que ha sido entrevistado por el diario Marca en el marco de su carrera como DJ, su nueva pasión y su nuevo trabajo.

Shaq, que siempre se ha alejado de la humildad, dejó claro en esta entrevista quién era el jugador más dominante de su generación y no solo de la suya sino de todas: "Soy el jugador más decisivo en la historia de la NBA. ¿Has oído hablar de hack-a-shaq? Si no... búscalo. Era una fuerza a tener en cuenta porque era un gran hombre dominante. Hoy en día, la NBA se ha convertido en una liga de tiradores. Si puedes lanzar el balón largo, entonces tienes un buen comienzo... por eso creo que Stephen Curry es el mayor problema que tiene la liga ahora. Ese tipo no falla y puede anotar cerca del aro, desde fuera, más allá de la media cancha, no importa. Siempre acierta".

El ex de los Laker también repasó la temporada que acaban de liderar los Warriors de Curry: "Para mí, los Warriors eran los grandes favoritos para hacerse con el título. No tenía duda alguna. Todo se dio como esperaba antes de que comenzaran los partidos. No me defraudaron e hicieron muy bien su trabajo".

Siguiendo por el tema deportivo de la entrevista, más allá de su presente como DJ, Shaq habló de un jugador que inspiró a toda una generación: "Kareem Abdul-Jabbar siempre fue una gran inspiración para mí. No solo porque era un Laker sino también fue uno de los pivots más grandes, más fuertes y más locos que jugó en ese período de tiempo. Lo observé, aprendí de él pero, para ser honesto, probablemente hablé con Kareem un total de tres minutos mientras estaba en la liga. Merecería un interesante estudio como muchas veces se muestra el respeto en la cancha y no se hace lo mismo verbalmente. Era una jugador único e irrepetible".