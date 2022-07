Kevin Durant estalla contra las críticas: "Me siento como si todos estuvieran odiando a Dios"

La fama no siempre es fácil de llevar, y si no que se lo digan a Kevin Durant. Con un palmarés de: MVP de las finales en 2017 y 2018, campeón del mundo en 2010 y tricampeón olímpico con la selección norteamericana, todavía algunos siguen echando en cara la falta de títulos al jugador de la NBA. No conseguir el anillo en Oklahoma City Thunder es algo que le perseguirá de por vida.

Esta vez las críticas no vinieron de ningún seguidor de los Nets o de algún usuario anónimo en las redes sociales. Charles Barkley, leyenda de la NBA, ha sido artífice de unos comentarios nada acertados: "Kevin Durant sólo era un pasajero en el autobús de los Warriors, no el conductor del autobús", sentenció en el programa de Dan Patrick.

Este comentario desató la furia del alero de los Nets, que usó su propio podcast para responderle. "Pasajeros de autobús, conductores de autobús, ¿cómo? ¿qué significa eso? Entonces jugamos en equipo. Todos jugamos con grandes jugadores, pero siento que puedo sobresalir entre cualquiera. No tengo que minimizarme, así que no, nunca miré si estaba en el autobús, porque jugué muchos minutos y anoté muchos puntos".

Poco a poco Durant fue perdiendo los nervios y el discurso acabó desatándose. "Es solo un montón de mierda que se inventan. Pasajeros de autobús, conductores de autobús. Hermano, jugué muchos minutos, lancé muchos tiros, hice muchos tiros. ¿De qué estás hablando? Me he sentido como si todos ustedes estuvieran odiando a Dios", aseguró el jugador.