Willy Hernangómez alza la voz por su incomprensible situación en los Pelicans

Poco antes de que los Pelicans jueguen dos partidos consecutivos contra los Phoenix Suns, incluido uno el domingo como parte del NBA Sundays, el jugador español de los New Orleans Willy Hernangómez reconoció a Efe que no esperaba disputar tan pocos minutos como lo está haciendo al inicio de la temporada.

Hernangómez declaró durante una entrevista con EFE que está satisfecho con el rendimiento que está teniendo pero dijo que esperaba más tiempo en la cancha, por lo que la situación que está viviendo no es fácil.

"Estoy satisfecho en cuanto a mi rendimiento y producción en los minutos que tengo y que me están dejando. No creo que pueda hacer mucho más", dijo.

"Obviamente no está siendo el inicio temporada que personalmente quisiera y que me hubiera gustado después de no solo un magnífico verano con la selección, sino de estar aquí tres años en Nueva Orleans, de hacer todo lo que me han pedido, de un poco haber sido de las personas que han construido este vestuario desde el día uno", continuó.

"No me esperaba para nada esta situación personal en la que estoy", concluyó.

Esta temporada, Willy está jugando una media de 10 minutos por partido, muy inferior a los casi 17 minutos de la temporada anterior o lo 18 de su primer año con los de Nueva Orleans.

La situación es todavía más dolorosa para el jugador español porque durante el Eurobasket de este año, que España ganó, fue nombrado como el MVP del campeonato.

Hace pocos días, su compañero en los Pelicans, Zion Williams, alabó su juego y declaró que le gustaría compartir más minutos en pista con el pívot madrileño.

Pero el mayor de los Hernangómez, que en su cuenta de Twitter tiene como lema "humildad y sacrificio" y es considerado como uno de los jugadores más positivos de la NBA, se mostró fiel a su espíritu.

"Entiendo que el equipo va muy bien, que estamos ganando, que la temporada es muy larga, que puede pasar cualquier cosa de lesiones. La clave es siempre estar preparado porque sé que la oportunidad va a llegar", explicó.

Los Pelicans son en estos momentos el primer equipo de la Conferencia Oeste, por delante de los Phoenix Suns, que están en segunda posición.

Precisamente, los Pelicans se enfrentarán a los Suns en tres ocasiones durante los próximos ocho días, incluido el partido que jugarán en Nueva Orleans el domingo 11 de diciembre a las 21.30 (hora de España) como parte del NBA Sundays.

Hernangómez dijo que los tres partidos en poco más de una semana contra los Suns serán una buena prueba de las posibilidades reales de los Pelicans. Y les dará la oportunidad de quitarse la espinita de la temporada pasada, cuando los Suns les eliminaron.

"Nos van a venir muy bien para ver cómo estamos como equipo, para ver si realmente queremos luchar por el campeonato. Phoenix es un equipo muy bueno, que nos eliminó el año pasado de nuestros sueños de seguir en los 'playoff'. Va a ser una gran batalla".

El jugador madrileño también reconoció que está en proceso para adaptar su juego a las nuevas exigencias de la NBA para los hombres altos.

"Se ha perdido ese pívot leñador, que se pegaba en el poste, reboteador, que tal vez se tenía más en los 80. Ahora es un pívot que tiene que ser polivalente, polifacético que puede atacar de cara, de espaldas, tirar y que en defensa pues puede defender a pequeños", explicó.

"Y es un poco la transición que me está gustando hacer. Llevo un par de años trabajando e intentando mejorar. Y sobre todo intentar retarme como jugador a mejorar mis puntos débiles", dijo.

Respecto a qué pedirá a los Reyes Magos, Hernangómez dijo que lo único que quiere es salud.

"Creo que este año me he portado muy bien y seguro que carbón no me van a traer. Sobre todo lo que siempre pido es salud y que me respeten las lesiones. Soy un privilegiado de poder levantarme cada mañana y hacer lo que me gusta, poder estar en la NBA junto a los mejores", concluyó.