Los escándalos extradeportivos de Irving que preocupan a Doncic: terraplanista, antivacunas y antisemita

El fichaje de Kyrie Irving por los Dallas Mavericks ha sacudido la NBA. La solicitud de traspaso del jugador pilló a todos desprevenidos, incluido su compañero Kevin Durant, que ha visto disiparse las posibilidades por fin de pelear en Brooklyn por un anillo. Los Mavericks fueron los que mejor se movieron, presentando la mejor oferta a los Nets, evidenciando que buscaban desesperadamente un compañero All Star para Luka Doncic. Como se diría en póker, el equipo de Texas ha ido "all-in" para dar ese paso definitivo con vistas a luchar por el título.

La oferta, por mucho que pueda parecer poca cosa para un jugador del potencial de Irving, no es moco de pavo. Dallas ha mandado a Brooklyn a los que eran problablemente los dos mejores jugadores después de Doncic: Finney-Smith y Dinwiddie. Además de una primera ronda del Draft de 2029 y dos segundas rondas en 2027 y 2029. Los Nets han quedado satisfechos con la operación, pues Irving era una bomba de relojería y terminaba su contrato en verano. El objetivo era terminar la temporada con él y Durant peleando por el anillo, pero el base estadounidense ha vuelto a hacer de las suyas, dejando a Brooklyn con el pie cambiado.

Escándalos extradeportivos e inestabilidad

La calidad baloncestística de Kyrie Irving está fuera de toda duda. En la cancha, el jugador nacido en Australia es un fuera de serie y un regalo para los aficionados. Ofensivamente es un jugador top 5 de la Liga, y este año, incluso con problemas fuera de la cancha, ha entrado en el equipo titular del All Star que se disputa este fin de semana. El problema de Irving es todo lo que le rodea.

Confeso terraplanista y antivacunas, Irving estuvo meses sin poder jugar en Brooklyn por no estar vacunado contra el coronavirus. Consideraba que había élites secretas que estaban implantando unas vacunas que conectaban a los negros con un superordenador diseñado para urdir un plan de Satanás. Además, en noviembre de 2022, los Nets le suspendieron de sueldo y empleo durante varias semanas por promocionar un cortometraje antisemita en sus redes sociales, en el que se insinuaba la eliminación de los judíos y negaba el holocausto. Nike suspendió su patrocinio con el jugador de inmediato.

Sin duda, desde que ganase el anillo con los Cavaliers de LeBron en 2016, la carrera del base ha sido una montaña rusa. Se marchó a Boston en 2017, pero sus problemas físicos y su actitud lo lastraron en su paso por Massachusets. En 2019 aterrizó en Brooklyn junto a Kevin Durant para formar una dupla histórica en la liga. La lesión del alero en su primera temporada sacrificó el primer año de los Super Brooklyn Nets, mientras que la pandemia fue el inicio de todos los escándalos de Irving.

El jugador se saltó en múltiples ocasiones el confinamiento y fue multado por el equipo en varias ocasiones. Además, tuvo que dejar de entrenarse con el resto de sus compañeros por no vacunarse y estar vigentes las restricciones del estado de Nueva York. Cuando pudo volver a jugar, Irving volvió a demostrar que en la pista hay pocos como él: esta temporada ha promediado más de 28 puntos por partido, y su conexión con Durant era la gran esperanza de los Nets para los play-offs.

¿Merece la pena el riesgo?

La decisión de los Dallas demuestra dos cosas. En primer lugar, que la franquicia buscaba a un segundo espada para acompañar a Luka Doncic. Finalistas de conferencia en 2022, a los Mavs les faltaba un plus para luchar por el anillo. En segundo lugar, la operación cuenta con el visto bueno de Doncic. El esloveno quiere el anillo y está dispuesto a asumir el riesgo que supone tener a Irving en la plantilla.

Muchos aficionados se preguntan lo siguiente: ¿conviene colocar al lado de Doncic al jugador más inestable de toda la liga? Sobre todo si se tiene en cuenta que el objetivo de Dallas, como franquicia, es retener al ex jugador del Real Madrid el máximo de tiempo posible. Si las cosas en la pista van bien, el riesgo habrá merecido la pena. Pero si los resultados no acompañan, y no mejoran la actuación de la temporada pasada, la franquicia corre el riesgo de implosionar, tal y como ha sucedido en Brooklyn.