Uno de los mayores hitos del deporte español: Los Lakers retiran la camiseta de Pau Gasol

Es una de los recuerdos más potentes del deporte español. Puede ser el más potente en la historia del baloncesto español. Los Ángeles Lakers, una de las franquicias más importantes de la NBA, rindió un homenaje a Pau Gasol retirando su camiseta, la que defendió con el número 16, siendo clave en la conquista de dos anillos. Hace no mucho era algo impensable ver a un español en la NBA. Ahora ya es más habitual, pero sigue siendo difícil verles con minutos y ninguno, salvo Marc Gasol, ha llegado a ser un líder y campeón de la NBA. Pau ha llegado aun más lejos, al escalón donde solo están auténticas leyendas de los Lakers como son Wilt Chamberlain, Shaquille O,Neal, 'Magic' Johnson, Kareem Abdul-Jabbar o Kobe Bryant. En total, hay 11 nombres en esta lista y uno es el de Pau Gasol.

💛💜𝐋𝐚 𝐥𝐞𝐲𝐞𝐧𝐝𝐚. 𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐞𝐲𝐞𝐧𝐝𝐚. El nombre de @paugasol y su 16, para siempre en el olimpo de Los Ángeles Lakers, del baloncesto y de la NBA. #GraciasPau #Gasol16 pic.twitter.com/0BsVKapvgw — NBA en Movistar Plus+ (@MovistarNBA) March 8, 2023

"Como niño siempre soñé con jugar en la NBA, pero nunca, ni en un millón de años pensé que llegaría este momento", aseguró un Pau Gasol que no pudo controlar las emociones durante varios momentos de la noche. Uno de ellos, cuando destapan la camiseta con su dorsal, junto a los dos números de su amigo Kobe Bryant, el 8 y el 24.

"En un abrir y cerrar de ojos, puedes ser un niño jugando baloncesto en tu escuela con tus amigos, y de repente, estás realizando tu sueño. Pero esta noche, realmente supera cualquier sueño o expectativa que haya tenido porque significa mucho. Y obviamente con Kobe ahí arriba, solo agrega algo significativo y poderoso, triste y feliz, doloroso y alegre", aseguró.

El DISCURSO de PAU GASOL 💛💜 Completo y traducido. Así ha sido el emotivo momento de @PauGasol.#GraciasPau | #Gasol16 pic.twitter.com/rwpxd5nO3r — #GraciasPau (@NBAspain) March 8, 2023

Pau Gasol está muy ligado a la familia de Kobe Bryant, un amigo muy especial para él. "Lo extraño mucho. No hay nada que pueda hacer al respecto más que amar a su familia. Así es como lo siento. Recuerdo cuando llegué a los Lakers. Kobe te da la bienvenida y te dice: 'Salgamos y ganemos un anillo'", contó. "Kobe predijo que tú y él estarían juntos en las gradas", le dijo Vanessa, la viuda de Kobe. Y apareció Kobe, en un vídeo, en la gala de los Oscars en 2018. Fue un momento extraño, pero emotivo: Kobe Kobe prediciendo que le retirarían el dorsal a Pau Gasol y que estaría junto al suyo. "La realidad es que no hubiera ganado esos campeonatos sin Pau. Los Ángeles no tendría esos dos campeonatos sin Pau Gasol", dijo Kobe cuando todavía vivía.

Creo que ha sido el momento más duro del homenaje a Pau Gasol, Kobe prediciendo que le retirarían el dorsal y estaría junto al suyo. Durísimo pero precioso.#GraciasPau pic.twitter.com/JAS5cO3eai — Toniemcee (@toniemcee) March 8, 2023

El homenaje se produjo en el descanso del Lakers-Memphis, la otra franquicia en la que jugó Pau Gasol, el equipo en donde se dio a conocer en EE.UU tras su fichaje procedente del Barcelona. Allí estuvo seis temporadas, siendo nombrado rookie del año en 2002.Gasol estuvo arropado por su familia. Estaban sus padres, sus hermanos, su espolsa y sus dos hijas.