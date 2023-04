La NBA entra en su fase decisiva con los play-offs en el horizonte. Antes, varios equipos se juegan toda la temporada a una carta en el play-in. Un nuevo formato instalado hace muy poco que permite que los equipos que quedaron entre la séptima y la décima posición se jueguen las dos últimas plazas del cuadro final de la postemporada.

Esta madrugada, los Chicago Bulls firmaban una espectacular remontada en Toronto. DeRozan, Vucevic y Lavine firmaban grandes actuaciones individuales, pero la verdadera protagonista del partido fue una niña de 9 años.

Diar, la hija de DeMar DeRozan, no saltó a la cancha ni metió ninguna canasta, pero sin duda pudo ser el factor decisivo y diferencial en el triunfo de los Bulls por 105 a 109 ante los Raptors. En cada tiro libre del equipo de Toronto, la pequeña Diar soltaba el mayor alarido que sus potentes cuerdas vocales le permitían. Un hecho que rápidamente se volvió viral, se repitió durante todo el partido y curiosamente, coincidió con la peor racha en un duelo de play-in desde la línea de personal y es que el equipo canadiense firmó un paupérrimo 18 de 36 desde el tiro libre. Un aspecto fundamental para explicar su derrota.

DeMVP of the night! 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/HvC5iB1GTE — Chicago Bulls (@chicagobulls) April 13, 2023

"Alguien falló un tiro libre. Miro hacia atrás y digo: 'Maldita sea, ¿la que grita es mi hija?'. Acabo de ver que se ha vuelto viral", decía DeRozan en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Me llamó el otro día cuando salía de la escuela y me dijo: 'Papá, ¿puedo ir al partido de Toronto?", contaba el jugador, un histórico de los Raptors. "La recuerdo yendo a todos los encuentros de Toronto cuando era niña y casi dije que no porque tenía colegio. Pero ella siguió preguntando. Insistió en venir a apoyar y le dije: 'Está bien. Puedes faltar un día a la escuela y venir a ese partido'. Me alegro de haberlo hecho. Le debo algo de dinero seguro", decía con una enorme sonrisa un DeRozan que igual debe plantearse que su hija se pierda un segundo día en la escuela para acudir a Miami donde los Bulls se jugarán la plaza de playoff y enfrentarse en primera ronda a los Milwaukee Bucks.