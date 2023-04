La enésima agresión de Draymond Green que indigna a la NBA: Sabonis puede tener las costillas rotas

Draymond Green volvió a demostrar esta madrugada que es uno de los jugadores más sucios de los últimos años. Su enésima agresión en un partido ha indignado a la NBA por las consecuencias que puede tener: Domantas Sabonis tendrá que someterse hoy a pruebas en sus costillas y pulmones para ver el alcance de la lesión y los daños producidos por el pisotón del ala-pívot de los Warriors. Golden State cayó 114-106 en Sacramento y se coloca 2-0 abajo en la serie de los play-off.

La tensión del partido alcanzó su punto de ebullición en el último cuarto. Mientras los Warriors intentaban remontar, los Kings se mantenían firmes en la cancha. En la recta final, Sabonis cayó al suelo en la pelea por un rebote y ahí apareció el de casi siempre: Draymond Green se enredó con el lituano y acabó pisándolo con violencia.

Green fue sancionado con una flagrante 2 y fue expulsado tras una revisión posterior. Ni que decir tiene, los aficionados de la NBA se han enfurecido con la acción de Green. El estadounidense aseguró que los árbitros le echaron del encuentro por pisar "demasiado fuerte" a Domantas Sabonis en el pecho, sin pedir disculpas.

Mientras los árbitros revisaban la acción, Green se encaró con algunos aficionados y celebró los abucheos que le llegaban desde la grada: "Me agarraron la pierna. La segunda vez en dos partidos", comentó Green al referirse a un incidente parecido (sin llegar a una expulsión) que, según aseguró, tuvo lugar en el primer partido con Malik Monk.

"Tengo que dejar aterrizar mi pie en algún lado y no soy la persona más flexible, no me estiro tan lejos", agregó sobre lo sucedido con Sabonis. Green criticó además a los árbitros por no haber hecho nada respecto a esos agarrones. "Supongo que agarrar del tobillo está bien", ironizó.

Los Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson, que nunca habían estado con un 2-0 en contra en los playoff, vuelven ahora a San Francisco, donde el jueves se jugará el tercer partido de esta eliminatoria de primera ronda del Oeste. Los campeones están contra las cuerdas y la presencia de Green está en el aire, pues la NBA puede entrar de oficio para sancionar al jugador.