La selección de Alemania dio este viernes la gran campanada en el Mundial de baloncesto 2023 tras derrotar en semifinales (111-113) a la poderosa Estados Unidos, un equipo plagado de estrellas de la NBA.

Es el segundo Mundial consecutivo en el que EEUU no estará en la final. Sobre este asunto le preguntaban al final del partido al seleccionador estadounidense, Steve Kerr, que aseguró que el baloncesto "ya no es como en 1992". "El baloncesto se ha globalizado en estos últimos 30 años, estos partidos son difíciles, esto no es 1992. Los jugadores son mejores, los equipos son mejores y no es fácil ganar un Mundial o unos Juegos Olímpicos", apuntó Kerr, que acumula éxitos como jugador (ganó cinco anillos, tres con los Chicago Bulls, y fue campeón del mundo en 1986) y como entrenador (cuatro anillos con los Golden State Warriors).

La derrota de Estados Unidos ha sido la oportunidad perfecta para que World Athletics, el organismo rector del atletismo mundial, recordara las palabras que el velocista norteamericano Noah Lyles, campeón del mundo de los 100, 200 y 4x100 metros, pronunció hace un par de semana durante los Mundiales de Budapest acerca del egocentrismo en su país.

En la capital húngara, Lyles dejaba una demoledora frase después de ser preguntado por el gran favoritismo de EEUU en el Mundial de baloncesto —que ahora se acaba de ir al traste con la ajustada derrota frente a los germanos—. "¿Campeones del mundo de qué?", espetaba el velocista.

"¿Sabes lo que más me duele? Tengo que ver las finales de la NBA y llaman 'campeón del mundo' al que gana. ¿Campeones del mundo de qué? ¿De Estados Unidos? No me malinterpretéis. Amo mi país, pero no somos el mundo. Esto sí es el mundo. Aquí tenemos a casi todos los países peleando, llevando las banderas. No hay banderas en la NBA", reflexionaba Noah Lyles entre risas sobre las diferencias entre la liga estadounidense de baloncesto y el Mundial de atletismo disputado el pasado mes de agosto en Budapest.

World Athletics ha querido recordar ahora las palabras de Lyles, publicando en su cuenta de X (antes Twitter) un montaje con el resultado del partido entre Estados Unidos y Alemania, la foto de Lyles y un emoticono con la boca cerrada.

Un dardo en toda regla para Estados Unidos, que muchas veces se ve campeón de los torneos en los que participa cuando ni siquiera ha saltado a la pista...