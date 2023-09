La NBA sufrió un terremoto enorme el pasado miércoles cuando se dio a conocer que Damian Lillard se iba traspasado a los Milwaukee Bucks en un cambio a tres bandas en el que los Portland Trail Blazers se llevaban a Jrue Holiday y a Deandre Ayton mientras los Suns se hacían con los derechos de Grayson Allen y Jusuf Nurkic.

Un cambio sorprendente que pone patas arriba a la mejor liga de baloncesto del mundo. Todos esperaban la salida de Lillard, que harto de los bandazos de Joe Cronin, general manager de los Blazers, había solicitado formalmente el traspaso. Miami Heat era el destino preferido por el base y el equipo de Pat Riley era el gran favorito para hacerse con los servicios de uno de los mayores jugones de la liga. Sin embargo los Heat jamás quisieron meter en las negociaciones ni a Ben Adebayo ni a Jimmy Butler, por lo que Portland colgó el teléfono y exploró otras opciones. Los Bulls y los Nets pujaban con fuerza por Damian, pero aparecieron los Bucks, muy agresivos tras el discurso de Antetokounmpo en el que avisaba a la franquicia de Wisconsin que no renovaría -termina contrato en 2025- si no veía un proyecto ganador en Milwaukee, y con una jugosa oferta en la que daban a un pedazo de jugador como Jrue Holiday y varias primeras rondas futuras del draft, se llevaron el gato al agua.

El traspaso pone a los Bucks en otra dimensión. Juntan a dos superestrellas de la liga como son Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard, bien rodeados con otra estrella como Khris Middleton y buenos jugadores como son Pat Connaughton, Brook Lopez o Bobby Portis.

Los aficionados de los Bucks se frotan los ojos aunque la alegría no es completa. La perdida de Jrue Holiday es importante. Dentro y fuera de la pista. Holiday, elegido durante dos temporadas consecutivas como el mejor compañero de equipo de la NBA, fue clave en el anillo que los de Wisconsin se llevaron en 2021 con un robo que quedará para la historia sobre Devin Booker.

🇬🇷✈️ Hace exactamente un año, Giannis Antetokounmpo le hacía ESTO a Chris Paul y los Phoenix Suns tras el robo de Jrue Holiday a Devin Booker:pic.twitter.com/cfJxUSIzSr — Hablemos De Básquet (@HDB_ok) July 17, 2022

Los Bucks no solo pierden a uno de los mejores defensores de la liga, Jrue era uno de los líderes del equipo y muy querido por toda la comunidad por su labor humana fuera de la pista.

En las últimas horas se ha conocido que los Bucks no consultaron el traspaso de Holiday por Lillard a Anteto, ya que el griego considera a Holiday un hermano y era una incógnita cual sería su reacción. Hay que recordar que en 2019 Giannis vetó el trade que mandaba a Middleton a Minnesota a cambio de Jimmy Butler. John Horst, general manager de los Bucks, sabía que el adiós de Holiday era demasiado doloroso, pero no podía permitirse no aprovechar la ocasión de traer a Damian Lillard.

Antetokounmpo ha reaccionado al traspaso en las últimas horas y ha mandado un mensaje de despedida a su hermano Jrue.

Jrue es mi hermano para toda la vida. Quiero a su familia; le quiero a él, le aprecio y le deseo lo mejor. Me bendijo con un anillo. Él es quien hizo el robo en el G5 de las finales. Fui a la guerra con él varias veces. Olvida el baloncesto, la prensa. Es mi hermano de por vida y siempre será así. Y seguro que triunfará donde sea que acabe. Es agridulce para la ciudad porque consigues a Dame, pero pierdes un gran tipo. Jrue nos llevó a la tierra prometida. Llevo 10 años en la liga, sé que es un negocio pero al final Jrue siempre será mi hermano. Una de las mejores personas que he conocido.

La llegada de Damian Lillard a Milwaukee altera por completo el status quo de la NBA. De golpe, los Bucks son el máximo favorito para ganar la NBA por delante de Celtics, Nuggets y Suns, y la pareja que formarán Giannis Antetokounmpo y Dame se convierte en una de las mejores de la NBA -recuerda a la que formaron en su día en los Bucks Oscart Robertson y Kareem Abdul Jabbar-, pero eso no quita la tristeza y el enorme vació que deja en todo Wisconsin la marcha de un gran jugador y enorme persona como es Jrue Holiday.