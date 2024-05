Ahora que entramos en la zona caliente de la temporada NBA, desgranamos una temporada más en Libertad Digital los salarios de los jugadores de la competición. Quién es el que más cobra en cada equipo. Contratos estratosféricos, en la mayoría de los casos. Alguna que otra sorpresa. Muchos europeos en las primeras posiciones. Y unos sueldos, recordemos, oficiales, ya que la mejor liga de baloncesto, y a diferencia de muchas otras competiciones deportivas, sí hace públicos sus contratos. Siempre, eso sí, en dólares.

Atlanta Hawks:

Trae Young es, con diferencia, el jugador mejor pagado de la plantilla. El base habrá percibido en este curso un total de 40 millones. Cifra que se irá aumentando en los siguientes cursos a razón de 3 millones más por temporada. Tras él, sólo Clint Capela (22) y De’Andre Hunter (20) superan los 20 millones.

Boston Celtics:

En uno de los grandes candidatos al anillo, y que de momento ya se ha asegurado su presencia en las semifinales, Jrue Holiday y Kristaps Porzingis ocupan la primera posición con un salario anual de 36 millones. Además, dos jugadores más superan los 30 millones: Jayson Tatum (32) y Jaylen Brown (31). Aunque en el caso de este último, y gracias a su reciente renovación -en la que es, hasta la fecha, el mayor contrato de todos los tiempos-, a partir del próximo curso superará con creces los 50 millones anuales, hasta alcanzar los 70 en la temporada 28-29. Un Brown que nos dejaba recientemente una imagen cuando menos curiosa…

Brooklyn Nets:

Ha sido una de las grandes decepciones de la temporada, incapaz siquiera de clasificarse para el Play-In. Aunque es cierto que ha reducido drásticamente el gasto en salarios respecto a años anteriores. De hecho, tan solo queda un gran contrato en la plantilla: Ben Simmons, que se queda muy cerca de los 40 millones. Por detrás, dos jóvenes talentos como Cam Johnson (25 millones) y Mikal Bridges (22 millones).

Charlotte Hornets:

Tras la marcha de Gordon Hayward, los Hornets se han quedado como uno de los conjuntos de la competición que menos gastan en concepto de salarios. El mejor pagado es Davis Bertans (parte del traspaso de Hayward), que percibe apenas 17 millones. Eso sí, en su plantilla se encuentra LaMelo Ball, jugador que el año que viene pasará a tener uno de los mejores contratos de la NBA: 260 millones por 5 años.

Chicago Bulls:

Zach LaVine sigue siendo, con diferencia, el jugador mejor pagado de una franquicia que este año se ha quedado a las puertas del play off final. Nada menos que 40 millones se ha embolsado este curso el genial jugador exterior.

Tras él se encuentran los 28 de DeMar DeRozan (que este verano queda libre) y los 20 que perciben tanto Lonzo Ball como Nikola Vucevic

Cleveland Cavaliers:

Los Cavs han seguido con su progresión, han vuelto a entrar en Playoff, en un duelo tremendamente igualado ante los Orlando Magic. Dos jugadores superan los 30 millones anuales. Y con contratos además crecientes en los próximos años. Darius Garland (34 millones esta temporada) y Donovan Mitchell (32.6).

Dallas Mavericks:

Luka Doncic y Kyrie Irving son, con diferencia, los jugadores mejor pagados de los Dallas Mavaricks, que mantienen un bonito pulso ante los Clippers para pasar de ronda. En el caso del esloveno, 40 millones. En el caso del estadounidense, 37. Ambos , además, con contratos que irán creciendo progresivamente en las próximas temporadas, hasta alcanzar los 49 millones en 2026 en el caso del exmadridista. Quien, por cierto, llega a estos playoff en uno de los mejores momentos de su carrera.

Denver Nuggets:

El doble MVP de la temporada Nikola Jokic (y que podría recibir el tercero estos días) es el jugador mejor pagado de los Nuggets, el vigente campeón y que en cuartos se acaba de cargar nada menos que a los Lakers. El pívot serbio de 29 años renovó el pasado verano, pasando a cobrar 270 millones por cinco temporadas. En este curso, serán 47.6 millones los que se embolsará.

Además, dos jugadores superan los 30 millones por temporada: Jamal Murray (decisivo ante los Lakers) con 33.8, y Michael Porter, con 33.3. Y Aaron Gordon supera los 21 millones, lo que le valdría para ser el mejor pagado en varios equipos. Todo para seguir soñando con el anillo.

Detroit Pistons:

Por segunda temporada consecutiva, ha sido el peor equipo de la NBA, con sólo 14 victorias. Consecuencia, probablemente, de ser el tercer equipo que menos gasta en fichas. Evan Fournier, con 19 millones, es el jugador que más cobra. Si bien Cade Cunningham y Isaiah Stewart se le aproximarán en las próximas temporadas. Recientemente han anunciado un nuevo cambio en su dirección, y con un espacio salarial muy amplio y rondas altas del Draft, esperan revertir a corto plazo su situación.

Golden State Warriors:

Una de las grandes decepciones. Eliminados en el play-in, tras ser décimos en la temporada regular. Por tanto, fuera de Play-off por primera vez después de mucho tiempo. Y todo ello, a pesar de ser el equipo que más gasta en salarios. Y contar con el jugador mejor pagado de toda la NBA, Stpehen Curry, con casi 52 millones (en un contrato que se irá hasta los 60 en 2025).

No le anda lejos Klay Thompson, con 43.2 millones. Además, Chris Paul cobra este año 31 millones, y otros dos jugadores superan la veintena Andrew Wiggins (24) y Draymond Green (22). Dicho de otra manera, el quinto (¡quinto!) jugador mejor pagado de los GSW sería el primero en hasta otros cuatro equipos de la NBA.

Houston Rockets:

El fichaje de Fred Van Vleet este curso le ha convertido en el jugador que más cobra en la franquicia tejana, con 40 millones. Casi el doble que el segundo mejor pagado, Dillon Brooks, con 22; y más del triple que el tercero, Steven Adams, con 12. Muchos cambios en la plantilla, que se ha quedado este año fuera de play-off, aunque con mucho margen de mejora para temporadas venideras.

Indiana Pacers:

Una de las sensaciones de la temporada, con una plantilla joven y talentosa, que augura un gran futuro. Y en la que Pascal Siakam, llegado en enero, ha sido el mejor pagado en el curso 23-24: 37 millones. Una cifra que a partir del año que viene superará Tyrese Haliburton, una de las mayores irrupciones en la NBA, y que recientemente firmó un contrato máximo de renovación de novato: 260 millones por cinco años. Destacan también los 20 millones que percibe Myles Turner.

Los Angeles Clippers:

Desbancados este año como el equipo que más gasta (se mantiene el segundo), mantiene un duro pulso en cuartos del Play-Off ante los Dallas Mavericks. Un salario que se reparte sobre todo entre tres jugadores. Por un lado, Paul George y Kawhi Leonard. Ambos cobran exactamente lo mismo: 45.6 millones. Y ambos se irán hasta casi los 50 en el próximo año. Por el otro, James Harden, cuyo fichaje bomba le ha situado en el tercer escalón, con algo más de 35 millones por este curso.

Los Angeles Lakers:

En los vecinos, eliminados en primera ronda de Play-Off después de clasificarse mediante el Play-In, LeBron James sigue siendo quien más cobra, con 47.6.por la temporada. Un contrato que se irá por encima de los 50 millones el próximo curso. Mejor contrato es aún el de Anthony Davis, que aunque este curso se queda por detrás (40.6), irá creciendo año a año de manera importante, hasta los 63 millones que percibirá en el curso 27-28.

Memphis Grizzlies:

Probablemente, el mayor descenso en rendimiento en comparación con la temporada pasada: de segundos en su conferencia, a 13º y fuera de playoff. Los problemas extradeportivos han marcado, sin duda, su camino.

Especialmente en el caso de Ja Morant, el contrato más alto del equipo, con 34 millones (y 193 por 5 temporadas). Primero un escándalo, y después una lesión, le han impedido prácticamente jugar durante toda la temporada. Santi Aldama, por cierto, supera levemente los dos millones, el año que viene subirá a los 4, y en 2025 subirá hasta los 6.

Miami Heat:

En el equipo de Florida, clasificado este año a través del Play-In aunque eliminado en primera ronda por los Celtis, Jimmy Butler es el jugador mejor pagado de la franquicia con 45 millones.

Tras él, varios jugadores con contratos más que considerables: Bam Adebayo, que supera ligeramente los 32 millones, Tyler Herro, quien en el primer año de su nuevo contrato percibe ya 27 millones; y Terry Rozier, por encima de los 23. Una barrera, la de los 20 millones, a la que próximamente se unirá Duncan Robinson.

Milwaukee Bucks:

Y llegamos ahora al equipo que más gasta en concepto de salarios en la Conferencia Este (cuarto en toda la competición). Campeón en 2022, este curso pretende reverdecer los laurales. Aunque le está costando mucho, muchísimo, la eliminatoria ante Indiana.

Para ello, ha incorporado a Damian Lillard, que ha pasado a ser el mejor pagado de la plantilla con 45.6 millones. Eso sí, comparte el honor con Giannis Antetokounmpo, que percibe exactamente la misma cantidad. Los dos, además, verán incrementadas considerablemente sus fichas en las próximas temporadas. Ambos se marcharán por encima de los 60 millones.

Nada mal están tampoco las nóminas de Khris Middleton, que se queda muy cerca de los 30 millones, y Brook Lopez, con 25.

Minnesota Timberwolves:

Rudy Gobert –escándalos aparte -es con 41 millones el jugador que más cobra en los Timerwolves, aunque Karl Anthony Towns, es quien tiene el mejor contrato. No en vano, se irá hasta los 62 millones en 2027. Aunque de momento este curso se tendrá que conformar con los 36 millones cobrados. Y otro que a partir del año que viene verá disparado su sueldo es Anthony Edwards: de los 12 actuales, a superar los 35. A tenor de lo visto en la serie ante los Suns (4-0), más que merecido.

New York Knicks:

Este año han confirmado su posición en la elite de la competición. Después de alcanzar las semifinales el curso pasado, en este de momento han sido segundos de conferencia y están a un partido de cargarse a los Sixers en cuartos.

Jalen Brunson sigue siendo el mejor pagado del equipo, con 26.3 millones este curso. Seguido muy de cerca por Julius Randle, que supera levemente los 25 millones (y cuya lesión para lo que resta de temporada sin duda ha dejado mermado al equipo). También supera la barrera de los 20 millones Bojan Bogdanovic, y muy pronto lo harán Anunoby y Josh Hart.

New Orleans Pelicans:

Clasificados a través del Play-In, han sido barridos por Oklahoma en primera ronda (4-0). El salario de la plantilla se cimenta en tres jugadores muy destacados: C.J. McCollum, con un salario para esta temporada de 35.8 millones; Zion Williamson, que con 34 millones ha entrado en un nuevo contrato que le llevará a cobrar 193 en cinco temporadas; y Brandon Ingram, con 33.8 millones.

Oklahoma City Thunder:

El mejor ejemplo de que gastar más en salarios no significa ser el mejor. O más bien al contrario: hay 13 equipos que le superan en ese concepto, pero sólo los Celtics han logrado más victorias que ellos en la temporada regular (57). De momento, ya han superado los cuartos de final del Play-Off, algo que no conseguían desde 2016.

Shay Gilgeous-Alexander es, con 33 millones, quien tiene el mejor salario de la plantilla. Gordon Hayward se queda muy cerca con 31 millones. Y tras ellos Lu Dort, ya muy lejos: 15 millones.

Orlando Magic:

Otro que también refrenda aquello de que no hace falta gastar mucho para brillar: estamos ante el equipo que menos gasta en salarios de toda la competición, y sin embargo ha firmado un curso sensacional, quinto en la temporada regular, y midiéndose en un duelo apasionante en cuartos ante Cleveland Cavaliers.

De hecho, en su plantilla ningún jugador se acerca siquiera a los 20 millones por temporada. Así tenemos a Jonathan Isaac y Markelle Fultz como los mejor pagados, ambos con 17 millones. Wendell Carter y Gary Harris cobran 13 millones. Y Paolo Banchero y Joe Ingles superan levemente los 10. Eso sí, el italo-americano verá mejorado su contrato ya a partir de la próxima temporada, hasta llegar a los 20 millones en 2026.

Philadelphia 76ers:

Necesitaron del Play-In para entrar en Play-off, y ahora mantienen un duelo apasionante con los Knicks. Todo, pese a tener uno de los jugadores mejor pagados de la competición: Joel Embiid, quien habrá cobrador 47.6 millones este curso. Tobias Harris también se maneja en cifras estratosféricas: 39 millones. Ningún otro jugador de la plantilla alcanza los 20 millones.

Phoenix Suns:

Una de las mayores decepciones de la temporada, si no la mayor, barrido en primera ronda de Play-Off, con un Big Three que no ha funcionado, y muy marcado económicamente: Kevin Durant percibe 47.7 millones esta temporada, Bradley Beal cobra sólo un millón menos (46.6) mientras que Devin Booker tiene un sueldo de 36 millones. Cifras que se acercarán mucho más durante la próxima temporada, cuando los tres jugadores –y según el contrato que tienen firmado- percibirán 51, 50 y 49 millones respectivamente. Lejos de ellos, el pívot Jusuf Nurkic cobra este curso 17 millones, y el resto de jugadores se sitúan por debajo de los 10 millones.

Portland Trail Blazers:

El equipo de Oregón no se ha rehecho de la marcha de Damien Lillard, y ha sido el peor equipo de la Conferencia Oeste. Su sustituto como el jugador mejor pagado, DeAndre Ayton (32.5 millones) tampoco ha cumplido con las expectativas. Tras él se sitúan tres jugadores en cifras muy similares: Jerami Grant (27 millones), Anfernee Simons (24.1) y Malcolm Brodgon (22.5). Todos ellos con contratos que se incrementarán notablemente en las próximas temporadas, y de los que se espera mucho.

Sacramento Kings:

Después de llevar el año pasado a los Golden State al sépitmo partido de play-off, este año se lo han cargado en el play-in. Eso sí, no han podido con los Pelicans por muy poco para asegurarse plaza en las rondas finales.

Y lo han hecho gracias sobre todo a dos jugadores: De’Aaron Fox y Domantas Sabonis. Ambos son, con mucha diferencia, los mejor pagados de la plantilla, superando en ambos casos los 30 millones.

San Antonio Spurs:

La llegada de Wembanyama no ha permitido al equipo alcanzar los playoff, aunque sin duda sí le ha permitido crecer en potencial y espectacularidad. No en vano, estamos hablando del rookie mejor pagado de toda la historia, con 12 millones. Eso sí, el francés no es el que más cobra de la plantilla. Ese honor le corresponde a Keldon Johnson, quien se sitúa con 20 millones. Otro joven talento que permite a los texanos soñar con grandes cosas a corto plazo.

Toronto Raptors:

Las salidas de Pascal Siakam, y Fred VanVleet han dejado a RJ Barrett –llegado este curso- como el mejor pagado de la plantilla, con 23 millones y un contrato que le llevará hasta los 30 millones en 2026. Bruce Brown (22) es el otro jugador que supera la barrera de los 20 millones, aunque en su caso sólo tiene una temporada más de contrato. Ojo, pues, a los movimientos del equipo canadiense este próximo verano.

Utah Jazz:

Por segunda temporada consecutiva se ha quedado fuera de los playoff. Demasiados movimientos durante el curso, y una planificación de futuro que no llega a estar claramente definida. John Collins es, con 25 millones, el que más cobra en la plantilla. Aunque las distancias no son grandes. Jordan Clarkson se queda en 24. Y Collin Sexton y Lauri Markkanen se quedan en 17.

Washington Wizards:

Temporada extraña para el equipo de la capital. Se fue el General Manager Tommy Sheppard. Se fueron los dos jugadores mejor pagados, Bradley Beal y Kristaps Porzingis. Y se buscó, sin éxito, el traslado de la franquicia a Virginia. El resultado, el segundo peor registro de la competición. Todo aun contando con jugadores talentosos como Jordan Poole, el mejor pagado de la plantilla con 28.7 millones, o Kyle Kuzma, que supera levemente los 25 millones.