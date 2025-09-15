Terroríficas noticias las que nos han llegado este lunes para los amantes más clásicos de la NBA. DAZN ha confirmado que adquiere la NBA y se suma a Amazon Prime ofreciendo el baloncesto estadounidense, por lo que Movistar dejará de emitir la mejor liga de baloncesto del mundo tras 30 años de narraciones ininterrumpidas con Antoni Daimiel como comentarista desde los inicios (diciembre de 1995) haciendo duplas míticas primero con Andrés Montes y posteriormente con Guillermo Giménez.

Guille y Daimiel han sido demasiado históricos. Una de las mejores parejas que ha tenido la televisión a nivel deportivo. Las risas eran constantes, fueran los partidos a la hora que fueran. A las 4 de la mañana te podían tener a carcajadas en el sofá. pic.twitter.com/cDaBLgD3ZY — Iván (@IvaanBlanco26) September 15, 2025

Tanto Daimiel como Guille ya se olían en junio que, la retransmisión de las finales de esta temporada entre los Thunder y los Pacers, podía ser su última faena juntos, por lo que, a su manera, realizaron una despedida.

La NBA en España pasa a depender principalmente de Amazon Prime Video tras la adquisición de sus derechos por once años, que incluyen la emisión de 65 partidos por temporada, abarcando la fase regular, los playoffs y las finales, lo que consolida a la plataforma estadounidense como un actor destacado en la transmisión deportiva en el país.

Desde hace algunos meses ya se sabía que Amazon Prime sería el principal distribuidor de la NBA en España, pero también se sabía que había espacio para un segundo operador y que DAZN y Movistar+ pujaban por ese paquete de partidos. Finalmente el gato al agua se lo ha llevado la cadena británica que ofrecerá partidos en directo y a la carta, tanto de la fase regular como de la serie final.

Habrá que ver quiénes son los nuevos narradores y comentaristas, pero el vacío que deja Antoni Daimiel junto a su inseparable Guille Giménez.