La promesa de Doncic al Real Madrid que ilusiona a la casa blanca

Fue, es y será su casa. Luka Doncic es ADN Real Madrid y a pesar de que le queda muchos más años en la NBA, el esloveno quiere acabar su carrera donde la comenzó, es decir, en la casa blanca.

Doncic ha comentado su sueño en un amplio reportaje en 'Wall Street Journal. "Sin duda. Ellos me criaron", comenta durante la entrevista cuando le preguntaron por su futuro a largo plazo. Eso sí, de momento no se mueve de la NBA.

Además es esloveno destacó que jugar en Europa es muy complicado y más si lo haces en un equipo de la grandeza del Real Madrid. "Para jugar en el Real Madrid tienes que ser muy bueno", sentenció.

Hay que recordar que Doncic ha jugado durante siete años en los Dallas Mavericks hasta ser traspasado a los Lakers el pasado febrero. Lo que no ha salido como a él le gustaría es el EuroBasket 2025 de la FIBA ​​con Eslovenia, donde cayó mucho antes de lo esperado.

"Me ilusiona muchísimo. Desde el día en el que me lo dijeron tenía ganas de estar ahí pronto. Me emociono porque es mi casa, he jugado allí siete años, he vivido allí, lo he conocido todo allí. Madrid me dio la vida, el poder estar aquí ahora. Estoy muy emocionado de poder estar de vuelta". Esto dijo Luka cuando volvió a Madrid para jugar un amistoso en febrero de 2023. El amor por los blancos sigue intacto.