Hace 15 años, LeBron James hizo un anuncio de una manera sorprendente… ahora ha decidido emplear la misma fórmula para un comunicado que él mismo ha calificado como 'la segunda decisión'. ¿Se retirará del baloncesto? ¿Qué querrá contar al mundo el americano? Recordemos que, a finales del mes de octubre, si no anuncia lo contrario, iniciará su séptima temporada con Los Angeles Lakers en la NBA.

No hay que pasar por alto que el pasado mes de junio se conoció que LeBron había renovado un año más con la franquicia angelina con un contrato de 52,6 millones de dólares. Este podría ser su último contrato de baloncesto de élite, algo que deja en el aire en su tuit porque el estadounidense ha promocionado dicho vídeo como «la decisión de todas las decisiones». Y no es sólo eso sino que, para dejar claro el guiño a lo que sucedió en 2010, LeBron agregó el hashtag #TheSecondDecision (#LaSegundaDecisión) a la publicación.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

James cumplirá 41 años este próximo diciembre y está a punto de jugar su temporada 23 parece querer anunciar su retirada a final de temporada…. Pero nunca se sabe. Si fuera así, disfrutaría de una 'Farewell Season' (temporada de despedida), como hizo Kobe Bryant y acompañado de su hijo.

Pero, ¿se sabe algo de los planes de LeBron? La semana pasada, el de los Lakers declaró estar "emocionado por la oportunidad de poder jugar otro año al deporte que amo. Sea cual sea el camino de esta temporada, estoy completamente comprometido, porque no sé cuándo será el final. Sé que está más cerca que lejos".

El desorbitado precio de las entradas

El anuncio de LeBron James ha desatado la locura entre los aficionados de la NBA. Esto ha hecho que las entradas más baratas para el partido Los Ángeles Lakers-Utah Jazz del domingo 12 de abril de 2026 alcanzaran un precio superior a los 770 dólares.

Aunque todavía no se sabe si King James anunciará la fecha de su adiós al baloncesto, en la plataforma de venta de entradas en línea VividSeats, los precios para el Lakers-Jazz pasaron en pocos minutos de estar por debajo de los 100 dólares a superar los 770.

El motivo es que los aficionados no quieren perderse el que podría ser un momento histórico, el último partido de LeBron en la temporada regular de la NBA, de la que es máximo anotador de siempre.