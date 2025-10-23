Terremoto en la NBA. El jugador de los Miami Heat Terry Rozier y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, han sido detenidos por las autoridades estadounidenses.

Según informa ESPN, se trataría de dos casos separados aunque enmarcados dentro de la misma investigación. El arresto de Billups en Oregón está vinculado a una operación ilegal de póker vinculada a la mafia, mientras que el caso de Rozier sí tiene implicaciones directas con la NBA.

Antes de un partido entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans el 23 de marzo de 2023 se detectó un aumento inesperado de apuestas, entre ellas 30 realizadas en 46 minutos por parte de un apostador profesional por un total de 13.759 dólares. Esas apuestas trataban sobre los puntos, rebotes y asistencias de Rozier (entonces en Charlotte), que jugó solo 10 minutos antes de abandonar el partido, alegando una lesión en el pie. Esas apuestas, en concreto, venían a pronosticar que Rozier iba a hacer unos datos bastante bajos.

Según informa ESPN, el 29 de junio la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York comenzó a investigar a Beasley, con la cooperación de la NBA. La presunta infracción se deriva de acusaciones de apuestas indebidas en partidos de la NBA y apuestas paralelas. Beasley está acusado de participar presuntamente en estas actividades durante la temporada 2023-24 mientras jugaba para los Milwaukee Bucks.

Algo muy similar a lo que ha sucedido supuestamente con Rozier.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, también ha hablado sobre Terry Rozier: "Al comenzar la temporada de la NBA, su carrera ya estaba en el banquillo, no por lesión, sino por integridad". Y añadió además una dura declaración sobre el caso: "Terry Rozier, en Miami Heat, abandonó un partido antes de tiempo con una lesión falsa y se benefició de una apuesta".

Además de Rozier y Billups, otras cuatro personas habrían sido arrestadas en relación con la investigación.

El arresto de Rozier se habría producido después de que los Miami Heat fuesen derrotados en la noche del miércoles por los Orlando Magic en el primer partido de los dos equipos en la nueva temporada de la NBA.

Por su parte, Billups ha sido el director técnico de los Blazers desde 2021. Con anterioridad, Billups jugó en la NBA con los Detroit Pistons y forma parte del Salón de la Fama de la NBA.

Hace cuatro meses, las autoridades arrestaron a otro jugador de la NBA, Gilbert Arenas, acusado de organizar en su vivienda partidas de póquer ilegales.