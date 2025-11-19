LeBron James ha reaparecido en la NBA ante Utah Jazz en el undécimo partido de la temporada de los Lakers. Lo ha hecho tras superar un ataque de ciática que le dejó fuera toda la pretemporada y los primeros catorce encuentros, una experiencia que él mismo definió como "nada divertida". Pero su regreso vino acompañado de un nuevo hito: a sus 40 años, se convirtió en el primer jugador en disputar 23 temporadas en la NBA, un acontecimiento único en la historia del baloncesto norteamericano.

El listón que acaba de superar había sido puesto en 1989, cuando Kareem Abdul-Jabbar cerró su vigésima campaña con 42 años. Durante años, su marca pareció inalcanzable. Después llegaron Kobe Bryant, Udonis Haslem o Jamal Crawford para igualarla; Parish, Willis, Garnett o Nowitzki para superarla, y Vince Carter para llevarla hasta 22. Ahora, James la empuja aún más lejos, en una carrera que no tiene parangón.

Su camino en la élite del baloncesto empezó en 2003, cuando, con solo 18 años, debutó con 25 puntos, nueve asistencias y seis rebotes ante Sacramento. Para hacerse una idea de hito recientemente marcado hay que tener en cuenta que ese mismo día, Luka Doncic, hoy su compañero en los Lakers, tenía cuatro años en Eslovenia. Y 83 jugadores de los que ahora forman parte de la NBA ni siquiera habían nacido.

Un regreso medido por el alero americano

Frente a Utah, James disputó casi treinta minutos, pero en un papel secundario, enfocado en facilitar. De hecho, solo lanzó siete veces y terminó con 11 puntos y sumó 12 asistencias que ayudaron a los Lakers a firmar su mejor anotación del curso. JJ Redick, el entrenador de los Lakers, valoró su actuación: "Ha estado muy generoso toda la noche, sin forzar, con predisposición a pasar y penetrando o lanzando cuando la oportunidad estaba ahí".

Recordar que la temporada había arrancado sin él, pero el equipo sorprendió con un 10-4 sustentado en el brillante rendimiento de Doncic, que roza los 34,5 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias de media y se ha convertido en uno de los favoritos al MVP.

Ahora, James inicia la campaña como el más veterano de la liga por tercera temporada consecutiva. Como dato a tener en cuenta está que la edad media de retirada en la NBA es de 28 años y la carrera media dura menos de cinco… LeBron James lleva tanto tiempo que, según los Lakers, ha jugado con o contra el 35% de todos los jugadores de la historia.

Nuevos hitos para la temporada

El alero ya es el máximo anotador de todos los tiempos con más de 42.000 puntos, de hecho, es el único que ha alcanzado los 40.000 y ahora persigue otra marca: superar los 1.611 partidos de Robert Parish, para lo que necesita 49 apariciones más. Además, también ha sobrepasado a Reggie Miller en la lista histórica de triples, colocándose sexto gracias a sus dos aciertos ante los Jazz.

Este regreso de LeBron llega en un equipo transformado. Tras el traspaso que unió a Doncic con los Lakers, Anthony Davis quedó atrás y el esloveno emergió como referente. James inicia así una etapa inédita: la de escudero. "No hay un solo equipo en el mundo en el que no pueda encajar. Puedo hacer todo en la cancha", afirmó.

Pero nada ha sido un camino de rosas... Durante la pretemporada, mientras su hijo Bronny debutaba como titular con South Bay en la G-League, James fue asignado al filial para retomar la actividad física. Y todo apunta a que la historia no terminará pronto: su resistencia y su acumulación de récords siguen avanzando bajo el mismo sol que brillaba cuando debutó hace ya más de veinte años.