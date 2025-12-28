Salvaje pelea a puñetazos en la NBA entre un pívot de 2,16 y un base de 1,83

José Alvarado y Mark Williams fueron expulsados este sábado del partido entre los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns tras enzarzarse a puñetazos en una acalorada pelea en el centro de la cancha del Smoothie King Center de Nueva Orleans. Faltaban poco más de dos minutos para el final del tercer cuarto del partido, que los Suns ganaron por 114-123, cuando se produjo el enfrentamiento entre Williams y Alvarado, quien representa a Puerto Rico a nivel internacional.

Atacaban los Suns cuando Williams hizo una pantalla sobre la línea de triple a Alvarado, quien lo empujó con ambas manos para intentar pasar, y cometió así una falta personal. El puertorriqueño se dirigió a los árbitros para protestar cuando Williams le dio un empujón. Acto seguido, se giró para enfrentarse al pívot de los Phoenix Suns, que le supera en más de una cabeza. Y es que el pívot de los Suns mide 2'16 y el base de los Pelicans 1'83.

Look at Jordan Poole’s face when Jose Alvarado punches Mark Williams 😂😂😂 pic.twitter.com/5Pva2MJFUH — Hater Report (@HaterReport_) December 28, 2025

Se desató una pelea con varios golpes al aire, aunque un puñetazo de Alvarado aparentemente impactó en la cara de Williams. Ambos fueron expulsados por los árbitros. El resultado en el momento de la pelea era de 83-87 para los Suns. Los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns jugaban su segundo enfrentamiento en 24 horas en Nueva Orleans, ambos ganados por Phoenix, y la pelea se ha vuelto viral en las redes sociales.