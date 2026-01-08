Terremoto en la NBA: Atlanta envía a Trae Young a Washington y cierra una etapa fallida

El mercado de traspasos de la NBA estalla con su primer gran movimiento. A falta de confirmación oficial, parece que los Atlanta Hawks y los Washington Wizards han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Trae Young, que pondrá fin a más de siete temporadas del base como rostro de la franquicia de Georgia. A cambio, Atlanta recibe a C.J. McCollum y Corey Kispert en una operación adelantada por Shams Charania y Marc Stein que marca un punto de inflexión en ambos proyectos.

La noticia llega de forma tan inesperada como simbólica. Lo que está confirmado es que Trae Young se enteró del traspaso en pleno partido ante los New Orleans Pelicans, disputado esta madrugada y saldado con victoria de los Hawks por 117-100. Aunque el base no participó por lesión, la noticia sacudió al vestuario y confirmó que la ruptura entre jugador y franquicia era solo cuestión de tiempo.

El cierre de una etapa marcada por el Draft de 2018

El movimiento pone fin a una de las decisiones más discutidas de la historia reciente de la NBA. Atlanta apostó por Trae Young en el Draft de 2018 tras traspasar sus derechos por Luka Dončić, una elección que ha perseguido a la franquicia durante casi ocho años. Aunque Young respondió con números y protagonismo, el recuerdo del talento esloveno ha sido una sombra constante en Georgia.

A sus 27 años, Young abandona Atlanta como uno de los jugadores más influyentes de su historia reciente. Es el líder histórico de los Hawks en triples y asistencias y fue el eje del equipo que alcanzó las Finales de Conferencia en 2021. Sin embargo, desde entonces, el proyecto no logró consolidarse: dos eliminaciones en primera ronda y dos ausencias en playoffs reflejan el estancamiento del equipo.

BREAKING: The Atlanta Hawks are trading four-time NBA All-Star Trae Young to the Washington Wizards for CJ McCollum and Corey Kispert, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WIf8rhrRFu — Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2026

Una operación sin picks y con mensaje claro

El traspaso no incluye elecciones del draft, un detalle que subraya el carácter puramente económico y estructural de la operación. Atlanta libera masa salarial y gana flexibilidad para reordenar su proyecto. La llegada de C.J. McCollum, veterano con contrato elevado pero cercano a expirar, permite cuadrar salarios, mientras que Corey Kispert era la pieza joven más deseada por los Hawks para cerrar el trato.

En lo deportivo, el adiós de Young supone desprenderse de la referencia exterior del equipo durante más de siete temporadas. Esta campaña, sus números ya mostraban un descenso: 19,3 puntos, 8,9 asistencias y 1,5 rebotes en 28 minutos por partido, lejos de sus picos anteriores, especialmente en anotación y eficiencia.

Un nuevo rumbo en Atlanta

Con este traspaso, los Hawks dan un giro claro a su jerarquía interna. El nuevo proyecto apunta a Jalen Johnson como bandera, acompañado por jóvenes como Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Onyeka Okongwu y Zaccharie Risacher. La llegada de Onsi Saleh como General Manager el pasado mes de abril aceleró este cambio de enfoque, más centrado en el desarrollo de talento joven que en sostener una estrella sin recorrido colectivo.

La decisión de no ofrecer una extensión a Young ante el final de su contrato en junio dejaba pocas alternativas. Si el jugador no activaba su player option para renovar un año más, Atlanta corría el riesgo de perderlo sin recibir nada a cambio, lo que precipitó el traspaso antes del cierre del mercado.

Una carrera brillante, pero irregular

Young se marcha de Atlanta con promedios globales de 25 puntos, 3,5 rebotes y 9,8 asistencias, con un 43% en tiros de campo y un 35% en triples. Sin embargo, su etapa también estuvo marcada por tensiones internas, malas relaciones con entrenadores como Lloyd Pierce y Nate McMillan, y episodios de protestas arbitrales que afectaron a su imagen como líder.

Atlanta cierra así una era que nunca terminó de cumplir las expectativas generadas aquella noche del Draft de 2018. Washington, por su parte, asume el reto de construir alrededor de Trae Young. Ocho años después, los Hawks reconocen implícitamente que aquel intercambio histórico necesitaba un punto final. El mercado NBA ya tiene su primer gran terremoto.