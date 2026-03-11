La exhibición más salvaje de la NBA: 83 puntos de Adebayo

El pívot de Miami, Bam Adebayo, ha hecho historia en la NBA. El motivo es que Adebayo ha firmado 83 puntos asombrando al mundo del baloncesto, cifra que además consigue que supere una de las marcas más legendarias de la liga: los 81 puntos que Kobe Bryant anotó en 2006.

No solo eso, sino que, tras esta última actuación, el jugador de 28 años se queda a solo 17 puntos del récord absoluto de la NBA, los 100 puntos que Wilt Chamberlain logró en 1962.

La noticia también es que Adebayo dominó el partido desde el primer minuto y terminó el encuentro con una línea estadística espectacular: 20 de 43 en tiros de campo, 7 de 22 en triples, 36 de 43 en tiros libres, 9 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 tapones.

Pero no solo eso, sino que también estableció el récord de la NBA tanto en tiros libres anotados (36) como intentados (43) en un mismo partido. Su progresión durante el encuentro fue constante: 31 puntos en el primer cuarto, 43 al descanso y 62 al final del tercer periodo.

Un final entre cánticos de MVP

💥 HISTÓRICO 💥 BAM ADEBAYO HA ANOTADO 83 PUNTOS, LA 2º MAYOR ANOTACIÓN EN LA HISTORIA DE LA NBA: 13/21 en TC

7/22 en T3

36/43 en TL Una actuación para la historia 🤯 pic.twitter.com/iwkavAwI9N — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) March 11, 2026

A falta de poco más de un minuto para el final, el pívot abandonó la pista entre ovaciones del público y gritos de "MVP". Pero es que además, el técnico de los Heat, Erik Spoelstra, calificó la actuación de su jugador como una noche "absolutamente surrealista". El propio Adebayo también se mostró sorprendido por lo ocurrido. "Wilt, yo, luego Kobe… suena a locura", reconoció tras el partido.

No debemos pasar tampoco por alto que la actuación tuvo un componente emocional para el jugador… Tanto que Adebayo terminó el encuentro visiblemente emocionado y abrazando a su madre en la pista.

El pívot explicó que su objetivo era simplemente mantenerse concentrado y aprovechar el momento. "No pensé que serían 83 puntos. Vivir algo así delante de mi familia y de la afición es surrealista".

Reacciones en la NBA

La histórica actuación provocó reacciones inmediatas en toda la liga. Por ejemplo, uno de los primeros en reaccionar fue LeBron James, que tenía el récord anotador de los Heat con 61 puntos, celebrando el logro en redes sociales.

También Kevin Durant destacó la dificultad física de una actuación de este tipo, señalando la enorme resistencia necesaria para lanzar más de 40 tiros y acudir tantas veces a la línea de tiros libres.

Con esta actuación, Adebayo firma la mejor noche de su carrera y se coloca en un lugar privilegiado en la historia del baloncesto, junto a dos de los mayores iconos de la NBA.