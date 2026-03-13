Menú

El lado salvaje de Luka Doncic: más de 50 puntos por primera vez con los Lakers

El esloveno firma 51 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias en la victoria ante los Bulls. Los Lakers ya son terceros en la Conferencia Oeste.

Luka Doncic, en acción ante los Chicago Bulls. | Cordon Press

Los Angeles Lakers están en su mejor momento de la temporada de la NBA justo cuando se está decidiendo todo de cara a los playoffs, después de haber ganado cuatro partidos seguidos y siete de los últimos ocho. La última victoria fue la pasada madrugada en el Crypto.com Arena —el Staples Center de toda la vida— ante los Chicago Bulls (142-130).

Un partido que tuvo un nombre propio indiscutible: Luka Doncic. El esloveno firmó 51 puntos, diez rebotes, 9 asistencias, tres robos y 9/14 en triples. Es su octavo partido en la liga estadounidense en el que llega a la barrera de los 50 puntos, el primero de ellos como jugador de los Lakers después de haber estado siete temporadas en los Dallas Mavericks (2018-2025).

Doncic se une así a Kobe Bryant y Austin Reaves como los únicos jugadores en la historia de la franquicia de los Lakers en registrar más de 50 puntos, más de 10 rebotes, más de cinco asistencias y más de cinco triples convertidos en un partido de la temporada regular.

Además, los Lakers prosiguen su escalada en la clasificación y ya son terceros en la Conferencia Oeste con un balance de 41-25, sólo superados por los Oklahoma City Thunder (52-15) y los San Antonio Spurs (48-18).

