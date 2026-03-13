El lado salvaje de Luka Doncic: más de 50 puntos por primera vez con los Lakers

Los Angeles Lakers están en su mejor momento de la temporada de la NBA justo cuando se está decidiendo todo de cara a los playoffs, después de haber ganado cuatro partidos seguidos y siete de los últimos ocho. La última victoria fue la pasada madrugada en el Crypto.com Arena —el Staples Center de toda la vida— ante los Chicago Bulls (142-130).

Un partido que tuvo un nombre propio indiscutible: Luka Doncic. El esloveno firmó 51 puntos, diez rebotes, 9 asistencias, tres robos y 9/14 en triples. Es su octavo partido en la liga estadounidense en el que llega a la barrera de los 50 puntos, el primero de ellos como jugador de los Lakers después de haber estado siete temporadas en los Dallas Mavericks (2018-2025).

Doncic se une así a Kobe Bryant y Austin Reaves como los únicos jugadores en la historia de la franquicia de los Lakers en registrar más de 50 puntos, más de 10 rebotes, más de cinco asistencias y más de cinco triples convertidos en un partido de la temporada regular.

Además, los Lakers prosiguen su escalada en la clasificación y ya son terceros en la Conferencia Oeste con un balance de 41-25, sólo superados por los Oklahoma City Thunder (52-15) y los San Antonio Spurs (48-18).