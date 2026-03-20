Histórica exhibición de Doncic: 60 puntos a los Heat y 100 en menos de 24 horas

Luka Doncic firmó una de las actuaciones más impactantes de la temporada NBA al alcanzar los 100 puntos en menos de 24 horas. Tras anotar 40 frente a los Houston Rockets, el base esloveno se fue hasta los 60 ante los miami heat, liderando la victoria de Los Angeles Lakers por 126-134 en una noche que rozó la perfección.

El contexto hace aún más extraordinaria la hazaña. Los Lakers llegaron a Miami de madrugada, tras un exigente viaje y sin apenas descanso. Todo apuntaba a un partido propicio para rotaciones o incluso derrotas previsibles por calendario. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

Doncic desplegó un repertorio ofensivo imparable: 60 puntos con 9 triples, además de 7 rebotes, 3 asistencias y 5 robos. Su eficacia fue abrumadora y su impacto total, especialmente en una segunda parte en la que anotó 39 puntos.

El esloveno dominó todas las facetas del juego, encadenando tiros imposibles, decisiones inteligentes y una lectura perfecta de cada posesión. Su actuación no solo resultó decisiva para el triunfo, sino que confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera en la NBA.

🚨 LUKA JUST DROPPED 60 POINTS 🚨 🪄 60 PTS

🪄 7 REB

🪄 5 STL

🪄 9 3PM It's the first 60-PT game for a Lakers player since Kobe Bryant scored 60 PTS in his final NBA game on April 13, 2016 vs the Jazz. pic.twitter.com/6lf8h82phH — NBA (@NBA) March 20, 2026

En los últimos ocho partidos, todos saldados con victoria para los Lakers, sus números son de otro planeta, con varias actuaciones por encima de los 40 y 50 puntos.

Un equipo en plena racha

La exhibición de Doncic se enmarca en el mejor tramo de la temporada para Los Angeles Lakers. El equipo suma ocho victorias consecutivas y once en los últimos doce partidos, consolidándose en la zona alta de la Conferencia Oeste.

Este crecimiento colectivo ha coincidido con un encaje cada vez más sólido entre sus principales figuras. El equipo ha pasado de generar dudas a mostrar una identidad clara, con roles definidos y un nivel de compromiso evidente.

LeBron, eterno

En una noche histórica, LeBron James también dejó su huella. A sus 41 años, firmó un triple-doble de 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, además de igualar el récord de partidos jugados en temporada regular de Robert Parish (1.611).

Su rendimiento volvió a demostrar una longevidad extraordinaria, siendo clave tanto en ataque como en la organización del juego. Su liderazgo, sumado al nivel superlativo de Doncic, está impulsando a los Lakers hacia aspiraciones mayores.

Superar el desgaste

Uno de los aspectos más llamativos del partido fue la capacidad del equipo para sobreponerse al cansancio. Tras un inicio complicado, en el que los Miami Heat llegaron a dominar con claridad, los Lakers reaccionaron con un parcial demoledor entre el segundo y el tercer cuarto.

La resiliencia del equipo quedó patente en un contexto adverso: viaje largo, pocas horas de descanso y un rival exigente. Aun así, el grupo respondió con carácter y determinación.

Un momento de forma excepcional

Doncic no solo brilló en este partido, sino que acumula una racha de rendimiento extraordinaria. En este tramo reciente promedia cifras cercanas a los 41 puntos por encuentro, con gran aportación en rebotes, asistencias y robos.

Su impacto ha reabierto el debate sobre su candidatura al MVP, del que parecía alejado semanas atrás. Además, ha establecido nuevos hitos individuales, como el récord de triples en una temporada con los lakers.

Un equipo con ambición

El rendimiento colectivo ha elevado las expectativas en torno a Los Angeles Lakers. Con una rotación más equilibrada, una defensa sólida y un ataque liderado por dos superestrellas, el equipo empieza a perfilarse como un aspirante serio.

La conexión entre Doncic y LeBron James simboliza el equilibrio entre presente y futuro, en un proyecto que ahora sí parece tener sentido competitivo.

La actuación en Miami no fue solo una victoria más. Fue una declaración de intenciones, una demostración de carácter y talento en condiciones extremas. Y, sobre todo, fue la confirmación de que Luka Doncic está firmando una temporada que ya roza lo histórico.