Detroit frena la gran racha de los Lakers

Los Angeles Lakers han puesto fin a su espectacular racha de nueve victorias consecutivas al perder por 110-113 en su visita a los Detroit Pistons, líderes del Este. Todo ello a pesar de los 32 puntos de Luka Doncic, que pudo jugar la pasada madrugada tras la anulación de su suspensión por acumulación de técnicas decidida por la NBA.

Los Lakers llegaban a Detroit tras triunfar en el campo de los Orlando Magic con un triple sobre la bocina de Luke Kennard y este lunes saborearon una nueva victoria tras un parcial de 10-2 en los últimos cuatro minutos de partido. Un 2/2 desde la línea de libres de Deandre Ayton dio ventaja 108-107 a los hombres de JJ Redick a falta de 39 segundos para el final, después de que los Pistons mandaran por 13 puntos al descanso.

Pero Dannis Jenkins salió al rescate de Detroit en el momento clave y los Lakers sucumbieron pese a tener el último tiro, en las manos de Doncic, para enviar el duelo a la prórroga.

Sin Cade Cunningham por tercer partido consecutivo tras ser diagnosticado con un colapso pulmonar, Jenkins selló 30 puntos y 8 asistencias para los Pistons, que ganaron 7 de sus últimos 8 partidos y van lanzados hacia la primera posición de cara a los playoffs. El pívot Jalen Duren también se lució con un doble doble de 20 puntos y 11 rebotes.

A los Lakers no les bastó con los 32 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias de un Luka Doncic que ha superado los 5.000 tiros de campo anotados en su carrera en la NBA. Doncic superó además los 30 puntos por 41 veces en esta campaña, lo que supone todo un récord este curso. El esloveno lleva diez partidos con más de 30 puntos y está a uno de igualar la mejor racha de su carrera.

Lo hizo en un partido en el que no iba a competir, después de que se le pitara en Orlando la decimosexta técnica de la temporada. Doncic la vio tras un altercado con Goga Bitadze en el tercer partido del duelo contra los Magic. El técnico JJ Redick advirtió el sábado de que los Lakers presentarían un recurso y sus intentos tuvieron éxito.