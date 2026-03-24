Espeluznante lesión de Moses Moody: se destroza la rodilla al ir a hacer un mate

El partido entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks fue vibrante hasta la prórroga, con un marcador final de 137-131. Sin embargo, la atención se centró en Moses Moody, quien hasta ese momento estaba siendo uno de los protagonistas del duelo con 23 puntos.

A falta de poco más de un minuto para el final del tiempo extra, Moody robó el balón a Cooper Flagg y se lanzó en solitario hacia la canasta para intentar un mate que parecía sencillo. En el salto, su rodilla izquierda cedió de forma abrupta, provocando una caída dolorosa que dejó a todos los presentes en shock.

Los servicios médicos entraron de inmediato a la pista para atender al escolta. Las imágenes mostraron la gravedad de la situación: la rodilla completamente dislocada y el jugador incapaz de incorporarse por sí mismo. Fue retirado en camilla, con la pierna inmovilizada y visiblemente afectado por el dolor.

Stephen Curry y el banquillo de los Warriors reaccionaron con preocupación evidente, evitando incluso mirar las repeticiones de la jugada. Al término del partido, Steve Kerr, entrenador del equipo, reconoció: "No sabemos qué es, pero tenía muy mala pinta", reflejando la gravedad que percibieron todos en el estadio de Dallas.

La secuencia de la lesión

Moses Moody just suffered what could be a patellar dislocation of left knee on a non contact injury while laying it up. It's a little gruesome, so watch with caution. pic.twitter.com/BenNpt1eO8 — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) March 24, 2026

Moses Moody había robado el balón a Cooper Flagg a falta de 1:13 para el final de la prórroga y parecía tener el partido bajo control. Avanzó botando hacia la canasta y, al apoyarse con la pierna izquierda para elevarse, su rodilla falló. El jugador perdió el control en el aire y cayó al suelo, inmediatamente sujetándose la zona afectada.

La repetición mostró uno de los momentos más espeluznantes de la temporada de la NBA: una lesión que generó miedo entre los compañeros, rivales y espectadores por la gravedad aparente del daño.

Reacciones de compañeros y rivales

El novato de los Mavericks, Cooper Flagg, narró la jugada y expresó su preocupación: "No pude distinguirlo bien. Su pierna falló un poco. Pero es duro… Estoy rezando por él y por lo que sea que tenga que pasar, es terrible. Pero sí, solo estoy rezando por él".

El entrenador Steve Kerr se llevó las manos al rostro mientras el público guardaba un silencio absoluto, mostrando el impacto que tuvo la lesión en el desarrollo del partido y en la plantilla de los Warriors.

Moody, una pieza clave para los Warriors

Hasta el momento de su lesión, Moses Moody había sido titular en 49 de los 60 partidos de la temporada y promediaba 11,9 puntos por encuentro. Su ausencia supone un golpe duro para Golden State, que ya ha tenido que lidiar con otras bajas importantes: Stephen Curry se ha perdido 22 partidos por problemas en la rodilla derecha, y el equipo también sufrió la pérdida de Jimmy Butler por rotura del ligamento cruzado anterior. La lesión de Moody se suma a una serie de contratiempos que afectan la estabilidad del equipo, especialmente en un momento clave por una plaza en el play-in de la Conferencia Oeste.

La acción ocurrió con los Warriors liderando 136-131, apenas un punto antes de que se anotara la canasta final. A pesar de la lesión, el equipo californiano logró cerrar la prórroga y mantener una racha importante de victorias frente a los Mavericks, que suman 12 derrotas consecutivas en casa. Sin embargo, la preocupación principal sigue siendo la salud de Moody, y los médicos realizaron radiografías inmediatas para evaluar la gravedad de la lesión y determinar el tratamiento adecuado.

Por ahora, el estado de Moses Moody se mantiene pendiente de evaluación médica. Las imágenes de la jugada han dado la vuelta al mundo, dejando en evidencia la fragilidad que puede presentar un jugador incluso en acciones aparentemente sencillas.

La lesión de rodilla es especialmente delicada en la NBA, donde los jugadores dependen de la movilidad y la explosividad para rendir al máximo. La recuperación podría implicar semanas o meses de tratamiento y rehabilitación, dependiendo de la magnitud del daño.