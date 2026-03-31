Wembanyama brilla con los San Antonio Spurs y victoria de los Oklahoma City Thunder

El jugador francés Victor Wembanyama sigue demostrando por qué es el gran favorito para alzarse con el galardón al mejor jugador de la temporada regular. Con una actuación estelar de 41 puntos y 16 rebotes, lideró el triunfo de los San Antonio Spurs por 129-114 sobre los Chicago Bulls, consolidando su candidatura a la máxima distinción individual de la NBA.

La exhibición del pívot galo resultó clave para un equipo texano que llegó a dominar el encuentro por 29 puntos de diferencia durante el tercer cuarto. Wembanyama contó con la inestimable ayuda de Stephon Castle, quien aportó 21 tantos y 10 asistencias, así como de Keldon Johnson en su papel de sexto hombre. Con estos números, el galo reafirma su estatus como principal candidato al MVP, promediando más de 24 puntos y superando los tres tapones por noche.

Por otro lado, la jornada deparó un vibrante duelo entre los líderes de ambas conferencias. Los Oklahoma City Thunder necesitaron llegar al tiempo extra para doblegar por 114-110 a unos correosos Detroit Pistons. El encuentro sirvió para igualar el balance de enfrentamientos directos entre ambos conjuntos en la presente campaña, tras la victoria previa de la franquicia de Míchigan el mes pasado.

Pese a que los visitantes se presentaron con un quinteto plagado de suplentes, los locales sufrieron más de lo esperado. Fue necesaria la irrupción salvadora de Shai Gilgeous-Alexander, que firmó una extraordinaria tarjeta de 47 puntos, para asegurar un triunfo que acerca a Oklahoma a garantizarse el factor cancha en caso de alcanzar unas hipotéticas finales por el anillo.

En la Conferencia Este, los Atlanta Hawks prolongaron su racha de imbatibilidad como locales al sumar su decimotercera victoria consecutiva en su pabellón, superando por 112-102 a los Boston Celtics. El conjunto de Massachusetts acusó la ausencia de Jayson Tatum, al que dieron descanso por precaución médica. Pese a rozar el triple-doble, Jaylen Brown acusó la falta de acierto en el tiro, lo que lastró las opciones de su equipo frente al buen hacer coral de los georgianos.

La apasionante jornada de la liga estadounidense se completó con otros resultados destacados, como el triunfo de Los Angeles Lakers frente a los Washington Wizards por un ajustado 121-120, comandados por un incombustible LeBron James que volvió a registrar un triple-doble. Asimismo, Devin Booker guió la victoria de los Phoenix Suns, mientras que los Miami Heat y los Cleveland Cavaliers también sacaron adelante sus respectivos compromisos a domicilio.