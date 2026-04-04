Cooper Flagg hace historia: el jugador más joven que supera los 50 puntos en la NBA

Cooper Flagg ha hecho historia en la NBA al convertirse en el jugador más joven que supera los 50 puntos, aunque su exhibición no ha evitado la derrota de los Dallas Mavericks ante los Orlando Magic (138-127).

Flagg, de 19 años y 103 días —nació el 21 de diciembre de 2006—, que pelea por el premio de Rookie del Año, terminó el partido con 51 puntos, seis rebotes, tres asistencias, tres robos y un tapón, además de registrar una sola pérdida. Firmó un 19/30 en tiros de campo (63,3%), incluido un 6/9 en triples (66,7%).

🔥 51 POINTS FOR COOPER FLAGG 🔥 MOST EVER BY A TEENAGER It was also @Cooper_Flagg's 3rd 40-piece of the season, the most by a rookie since Allen Iverson in 1996-97. pic.twitter.com/zJJ4RSBlN9 — NBA (@NBA) April 4, 2026

Pese a sus números, los Mavericks, eliminados desde hace semanas de la lucha por los playoffs, han perdido frente a unos Magic que buscan salir de los puestos de play-in (están novenos en la tabla) del Este.

Con esos 51 puntos, Flagg se une a Michael Jordan como los únicos novatos en registrar varios partidos con 45 puntos o más en su primera temporada. "Debería ser el Rookie del Año", decía sin tapujos el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd.

Paolo Banchero tuvo un partido muy discreto con solo 10 puntos, pero Wendell Carter Jr., con 28, o Desmond Bane (27) tomaron las riendas de Orlando para acabar sellando la victoria y ponerse con un balance de 41-36. Un triunfo que, sin embargo, resultó estéril, ya que ninguno de sus rivales directos —Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Charlotte Hornets y Philadelphia 76ers— falló en la jornada de este viernes en la NBA.