Así se las gasta Aday Mara, el gigante zaragozano que ya ha hecho historia en Estados Unidos

El pívot español Aday Mara firmó la pasada madrugada una actuación soberbia con 26 puntos para comandar la victoria de los Michigan Wolverines ante los Arizona Wildcats (73-91) en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis (Estados Unidos), sellando el pase a la final por el título de la NCAA ante UConn Huskies.

El zaragozano, de 20 años y 2,21 metros, no sucumbió a la presión de ser el primer español en participar en la Final Four del llamado March Madness y completó un partido prácticamente perfecto en el que Arizona apenas tuvo opciones, marchándose 16 puntos abajo al descanso (32-48).

El exjugador del Casademont Zaragoza, que frenó a rivales como Koa Peat y Motiejus Krivas, rozó el doble-doble en los 30 minutos que estuvo en la cancha, contribuyendo con 26 puntos —récord personal en la NCAA—, nueve rebotes, tres asistencias y dos tapones, firmando así una actuación que eleva sus opciones de coronarse como MVP de la Final Four.

Michigan buscará el título ante los UConn Huskies, que disputarán su tercera final en los últimos cuatro años, después de imponerse a Illinois Fighting Illini en la otra semifinal (62-71). El encuentro se jugará la madrugada del lunes al martes (2:30 hora peninsular española). Un día muy especial para el propio Aday Mara.

La trayectoria de Aday

A partir de aquí, cabe hacerse varias preguntas: ¿quién es Aday Mara? ¿Es tan bueno como para hacer historia en el baloncesto español, siguiendo los pasos de Pau Gasol, Fernando Martín, Juan Carlos Navarro, Juan Antonio Corbalán o Epi, por citar algunos nombres?

Eso son palabras mayores, lógicamente, pero lo cierto es que, aunque el nombre de Aday Mara (Zaragoza, 7 de abril de 2005) pueda ser desconocido para la gran mayoría de españoles, los entendidos del deporte de canasta están siguiendo sus pasos desde hace ya unos cuantos años. No en vano, estamos ante el que está considerado como el gran prodigio del baloncesto español, que amenaza con derribar los hitos que el propio Pau logró durante casi dos décadas (2001-2019) en la mejor liga del mundo.

Hijo del exbaloncestista Francisco Javier Mara —que llegó a disputar cinco partidos con el CAI Zaragoza entre 1986 y 1988— y de la jugadora de voleibol Geli Gómez —desarrolló su carrera sobre todo en Tenerife y fue internacional con la selección española—, Aday hizo su debut profesional el 17 de noviembre de 2021, con apenas 16 años, en un partido de la FIBA Europe Cup frente al Reggio Emilia. Su estreno en la Liga Endesa tuvo que esperar once meses, en concreto el 16 de octubre de 2022, contra el Baskonia, en un partido en el que Aday Mara logró ocho puntos y cuatro rebotes.

Sin embargo, su gran escaparate internacional había llegado antes, el pasado verano, durante la fase final del Mundial sub-17 disputado en Málaga, donde España se proclamó subcampeona tras perder la final contra Estados Unidos (67-79). Aday finalizó el torneo con medias de 12,6 puntos, cinco rebotes, 1,6 asistencias y 1,9 tapones por partido.

"La evolución de Mara para poder llegar a la NBA pasa por adaptar sus centímetros al juego moderno". Así lo dijo recientemente Chris Ebersole, coordinador de Basketball Without Borders Global Camp, que en 2023 siguió las evoluciones de Aday en un evento baloncestístico celebrado en febrero de 2023 en Salt Lake City (Utah) durante el All Star Game.

"Defensivamente, por su estatura, es una garantía cerca del aro. Pero en la NBA actual le van a exigir más movilidad. Es siempre complicado para jugadores tan altos, en cualquier nivel, pero ya ha mostrado detalles de que puede llegar a mejorar mucho también en eso. Para mí, el cielo es su límite", añadió un Ebersole, que desde entonces ha seguido cada paso que está dando el aragonés en el baloncesto europeo y, ahora, en el universitario de Estados Unidos.

Aday Mara espera responder a todas las expectativas y hacer historia el próximo martes, el día en el que cumplirá 21 años, convirtiéndose en el primer español que gana el prestigioso torneo de la NCAA.