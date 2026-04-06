El drama de Doncic: busca un milagro médico en Europa para llegar a los 'playoffs'

La temporada de Luka Doncic ha entrado en un momento crítico. Tras su nueva lesión, una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo, el jugador de Los Angeles Lakers ha decidido viajar a Europa en busca de un tratamiento especializado que le permita acelerar su recuperación. Una decisión que refleja la urgencia tanto del jugador como de su equipo en un tramo decisivo de la temporada.

Recordemos que Doncic sufrió la lesión durante el partido frente a los Oklahoma City Thunder, en el que los Lakers cayeron de forma contundente. Las pruebas médicas realizadas posteriormente confirmaron la gravedad del problema muscular, que normalmente requiere un periodo de recuperación de entre cuatro y seis semanas.

Este plazo deja al esloveno fuera del final de la temporada regular y compromete seriamente su participación en la primera ronda de los 'playoffs', que comienza el 18 de abril. Aunque el club no ha dado una fecha concreta para su regreso, la ausencia del jugador en los próximos partidos está prácticamente asegurada.

Decisión consensuada

La decisión de viajar a Europa no ha sido improvisada. Según confirmó su agente, Bill Duffy, Doncic tomó este camino tras consultar tanto con los médicos de los Lakers como con su propio equipo médico. El objetivo es encontrar un tratamiento que permita reducir los tiempos de recuperación y aumentar sus opciones de volver a la competición lo antes posible.

Pero, ¿por qué viaja y por qué a Europa? El viaje responde a la necesidad de explorar alternativas médicas que puedan acelerar el proceso sin comprometer la recuperación a largo plazo. Sin embargo, no existe garantía de éxito, especialmente en una lesión tan delicada como la del isquiotibial.

El reto de acortar los plazos

Para que Doncic pueda regresar a tiempo para la primera ronda de los 'playoffs', necesitaría reducir prácticamente a la mitad el tiempo estimado de recuperación. Un objetivo ambicioso y complicado, teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de lesiones.

Las distensiones de grado 2 en el isquiotibial son especialmente delicadas, ya que implican una rotura parcial del músculo. Esto implica que forzar la vuelta antes de tiempo puede aumentar el riesgo de recaída y provocar una lesión más grave, lo que pondría en peligro no solo el final de la temporada, sino también el futuro a medio plazo del jugador.

Entre la urgencia y la prudencia

El dilema para Doncic y los Lakers es claro: arriesgar para intentar competir en los playoffs o priorizar una recuperación completa. La decisión de buscar tratamiento en Europa muestra la voluntad del jugador de hacer todo lo posible por volver cuanto antes, pero también evidencia la gravedad de la situación.

El equipo necesita a su estrella para aspirar a algo importante en la postemporada, pero al mismo tiempo debe evitar decisiones que puedan tener consecuencias negativas a largo plazo.

Un final de temporada en el aire

Con la temporada regular llegando a su fin, los Lakers afrontan un calendario exigente y con muchas incógnitas. La ausencia de Doncic condiciona sus aspiraciones y obliga a otros jugadores a asumir un mayor protagonismo.

El desenlace dependerá en gran medida de la evolución de su recuperación. Si el tratamiento en Europa da resultados, el esloveno podría convertirse en un refuerzo clave en el momento más importante del curso. Si no, los Lakers tendrán que afrontar los playoffs sin una de sus principales figuras.

En cualquier caso, el viaje de Doncic simboliza la búsqueda de una solución casi milagrosa en un momento en el que el margen de error es mínimo. La cuenta atrás ha comenzado y el tiempo juega en su contra.