Exhibición histórica del novato Flagg para hundir a los Lakers de LeBron

La derrota de Los Ángeles Lakers en Dallas (134-128) evidenció hasta qué punto el equipo depende de sus dos grandes referentes ofensivos. Sin Luka Doncic ni Austin Reaves, ambos lesionados, el conjunto angelino mostró una versión competitiva, pero insuficiente ante unos Mavericks que encontraron en Cooper Flagg a su gran protagonista.

El partido suponía una oportunidad para Dallas, que atravesaba una racha muy negativa como local. Acumulaban 14 derrotas consecutivas en casa, la peor serie en más de tres décadas, pero la visita de unos Mavericks mermados cambió el guion esperado. Desde el inicio, los locales aprovecharon las carencias defensivas y la falta de generación ofensiva de su rival para marcar diferencias.

El nombre propio del encuentro fue Cooper Flagg. El joven jugador firmó una actuación descomunal con 45 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, confirmando su candidatura al premio de novato del año. Su impacto no es puntual: venía de anotar 51 puntos en su anterior partido, lo que le convierte en el jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar esa cifra. Además, es el primer rookie desde Allen Iverson en la temporada 1996-97 capaz de encadenar dos partidos consecutivos con al menos 40 puntos.

COOPER FLAGG ERUPTED AGAIN ‼️ TONIGHT: 45 PTS, 8 REB, 9 AST, 2 STL

FRIDAY: 51 PTS, 6 REB, 3 STL HE'S NOW THE YOUNGEST PLAYER (19 YEARS, 105 DAYS) IN NBA HISTORY TO RECORD 45+ PTS IN BACK-TO-BACK GAMES 🤯 pic.twitter.com/Tdt1JYviCv — NBA (@NBA) April 6, 2026

Enfrente, LeBron James asumió la responsabilidad que exigía la situación. El veterano lideró a los Lakers con 30 puntos, 15 asistencias y un papel dominante especialmente en el segundo cuarto, donde anotó más de la mitad de su producción ofensiva. Antes del encuentro, había pedido a sus compañeros un paso adelante ante las ausencias, y él fue el primero en darlo. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para contrarrestar el empuje de Flagg, en un simbólico duelo generacional.

Los Lakers apenas lograron ponerse por delante en el marcador durante unos segundos, lo que refleja las dificultades constantes que tuvieron para controlar el ritmo del partido. A pesar de los ajustes del técnico JJ Redick, que amplió la rotación en busca de soluciones, el equipo nunca encontró la consistencia necesaria. Ni el primer triple doble de Luke Kennard, con 15 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias, ni los 23 puntos de Jaxson Hayes desde el banquillo lograron equilibrar el encuentro.

El desarrollo del partido estuvo marcado por un segundo cuarto muy favorable a Dallas. Los Mavericks llegaron a tener una ventaja de 22 puntos (58-36), aprovechando cada error de su rival. Los Lakers reaccionaron antes del descanso, reduciendo la diferencia hasta seis puntos (65-61), lo que les permitió mantenerse con opciones. Sin embargo, ese esfuerzo no tuvo continuidad tras el paso por vestuarios.

En el tercer cuarto, los angelinos llegaron a situarse a tan solo dos puntos (72-70), pero fue lo más cerca que estuvieron de completar la remontada. La falta de sus dos máximos generadores ofensivos, que promedian más de 56 puntos por partido entre ambos, terminó siendo determinante en los momentos decisivos.

A pesar de la derrota, los Lakers se mantienen en la tercera posición de la Conferencia Oeste, aunque la presión aumenta. Los Nuggets han igualado su balance, mientras que los Houston Rockets se sitúan a una sola victoria. Con solo cuatro partidos por disputar en la temporada regular, cada resultado adquiere un peso crucial en la lucha por la clasificación.

El calendario que les espera no es sencillo. Deberán enfrentarse a rivales de alto nivel como los Thunder o los Warriors, los Suns y los Jazz, en una recta final que pondrá a prueba su capacidad de resistencia sin sus estrellas. Además, la previsión de cara a los playoffs no es optimista, ya que la presencia de Luka Doncic y Austin Reaves en la primera ronda se considera poco probable.

Vuelve Curry

En paralelo, la jornada también dejó el regreso de Stephen Curry tras 27 partidos de ausencia por lesión. El base de los Warriors firmó una actuación destacada con 29 puntos en apenas 26 minutos, mostrando que mantiene intacta su capacidad anotadora. Su vuelta fue recibida con entusiasmo por la afición, que llevaba más de dos meses esperando su regreso.

Sin embargo, su reaparición no tuvo final feliz. Los Houston Rockets se llevaron la victoria por 116-117 gracias a una canasta decisiva de Alperen Sengun a falta de 11 segundos. Curry tuvo la oportunidad de sellar el triunfo con un triple en los últimos instantes, pero el lanzamiento no entró. Aun así, su rendimiento en el tramo final mantuvo a su equipo con opciones hasta el último segundo.

La jornada dejó claro que, en este tramo decisivo de la temporada, las ausencias y los regresos marcan la diferencia. Mientras algunos equipos encuentran nuevas soluciones, otros, como los Lakers, siguen buscando respuestas ante la adversidad.