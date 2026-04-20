Una temporada más, y aprovechando que este fin de semana arranca el playoff por el título, desgranamos en Libertad Digital los salarios de los jugadores de la NBA. Quién es el que más cobra en cada equipo. Contratos elevados, en uno de los deportes mejor pagados. Algunos desorbitados. Algunos desfasados. Y alguna que otra sorpresa. Y unos sueldos, recordemos, oficiales, ya que la mejor liga de baloncesto, y a diferencia de muchas otras competiciones deportivas, sí hace públicos sus contratos. Siempre, eso sí, en dólares.

Atlanta Hawks:

Sextos de la Conferencia Este en una lucha muy igualada por acceder directos al Playoff sin necesidad de pasar por el Playin, han reducido enormemente su gasto en salarios tras la salida de Trae Young el pasado verano.

Así, CJ McCollum y Jalen Johnson comparten ese primer lugar, con 30 millones cada uno. El siguiente en la lista, Jonathan Kuminga, se queda en 22.5. Y a partir de ahí, nadie supera los 15 millones.

Boston Celtics:

Los Celtics, que el año pasado cayeron en semifinales de conferencia pero en este curso anhelan repetir el título de 2024, se sitúan en la zona media de plantillas que más cobran. Y eso pese a dos de los contratos más elevados de la competición.

Hablamos, por supuesto, de Jayson Tatum, que este curso percibe 54 millones (se irá hasta los 67 en 2028), y ha vuelto de su grave lesión justo a tiempo para encarar la fase más importante de la competición. Y de Jaylen Brown, 53 millones, sólo uno menos que Tatum, y está realizando una temporada exquisita. Tras ellos, lejos, encontramos a Derrick White, con 28; y Nikola Vucevic, con 21. El rookie español Hugo González comienza su andadura en la NBA con un sueldo de 2.7 millones, nada mal.

Brooklyn Nets:

Atrás han quedado los años de gigantescos desembolsos, y eso también se ha notado en la cancha: uno de los peores equipos de la regular season. De hecho, el techo del equipo lo marca Michael Porter, con 38 millones. Lejos de las millonadas de temporadas anteriores. Tras él, Claxton con 25 millones, Terance Mann con 15, y el resto por debajo de los 10. Veremos qué sucede con ellos en verano.

Charlotte Hornets:

A las puertas de los playoff tras caer eliminado por los Magic en el Playin, la mejora respecto a la temporada pasada es importante. Contando con los mismos jugadores en el ranking de los mejor pagados: LaMelo Ball es el primero, con 38 millones. Y Miles Bridges es el segundo, con 25. Tras ellos, varios jugadores en torno a los 12-13 millones.

Chicago Bulls:

Uno de los peores equipos de la competición. No hay duda de que los cambios efectuados en verano no han funcionado. En la primera posición de salarios hallamos a Anfernee Simons, con 27 millones. Josh Giddey se encuentra muy cerca, con 25.

Cleveland Cavaliers:

El equipo que más gasta de toda la competición quiere mejorar los resultados del año pasado, cuando cayeron en semifinales de conferencia después de ser campeones de la liga regular. Claro que con dos jugadores como Donovan Mitchell y Evan Mobley todo es más fácil. También gastar.

Ambos perciben 46.3 millones por esta temporada, con contratos que crecen de manera importante en los próximos años. Pero es que detrás de ellos encontramos también a James Harden, que roza los 40 millones, y sería el mejor pagado en varias franquicias.

Dallas Mavericks:

Con movimientos muy extraños en la franquicia desde el tsunami Doncic del año pasado, actualmente ocupa la parte baja del ranking de salarios, y también de la clasificación. Fuera de los playoff. Ello pese a tener dos estrellas consagradas y muy bien pagadas, Kirye Irving, con 37 millones, y Khris Middleton, con 33. Todas las esperanzas de futuro pasan por Cooper Flagg, que actualmente percibe 13 millones anuales.

Denver Nuggets:

El tres veces MVP de la NBA Nikola Jokic es el jugador mejor pagado de los Nuggets, con 55.2 millones percibidos esta temporada, en un equipo que ha terminado tercero en la fase regular y vuelve a sr candidato al anillo. Tras él, otro contratazo: el de Jamal Murray, con 46 millones y un crecimiento importante en las próximas temporadas. Por detrás quedan Aaron Gordon y Cam Jonhson, con 22 y 21 millones respectivamente.

Detroit Pistons:

La gran sensación en el Este, un equipo que no para de progresar y que este año sueña con todo. Y ello, pese a encontrarse entre los equipos que menos gastan en salarios de toda la competición. Contando, eso sí, con Cade Cunningham, quien este año ha dado un salto importante alcanzando los 46 millones.

Por detrás, muy lejos, Tobias Harris, con 26, y Kevin Huerter, con 18.

Golden State Warriors:

El tercero que más gasta de la competición, el jugador que más cobra de toda la NBA, varios contratazos más… y el equipo fuera de playoff. Desastre absoluto. Pese a Stephen Curry, que con sus 59 millones sigue siendo el jugador de baloncesto mejor pagado del mundo. Tras él, Jimmy Butler, con 54 millones. Y por detrás ya encontramos al recién llegado Kristaps Porzingis, con 30 millones.

Houston Rockets:

La llegada el pasado verano de Kevin Durant y sus 54 millones de contrato ha llevado a los Rockets a ser uno de los equipos que menos gastaban en salarios, a ser el cuarto este curso. El equipo ha vuelto a entrar con solvencia en el Play Off por el título.

También es importante el contrato de Alperen Sengun, que se sitúa con 34 millones. Destaca el descenso de Fred Van Vleet, de los 42 millones que percibía el año pasado a los 25 de este curso y el próximo.

Indiana Pacers:

Año horrible para los Pacers, que después de luchar por el anillo la temporada pasada hasta el último suspiro – cayeron por 4-3 ante Oklahoma en la final- este año han sido el peor equipo de toda la competición.

Mucho ha tenido que ver, claro, que sus dos estrellas –las mismas del año pasado- se han perdido buena parte de la temporada por lesión. Hablamos de Tyrese Haliburton y Pascal Siakam, ambos con el mismo salario: 45.5 millones. Ningún otro jugador alcanza los 20 millones, aunque Ivica Zubac y Andrew Nembhard se quedan muy cerca, con 18.

Los Angeles Clippers:

Continúa su descenso en gastos de salarios respecto a años anteriores, y ello se refleja en los marcadores. Este curso ha quedado fuera del playoff al verse superado en el playin por los Warriors. Y todo pese a contar con un Kawhi Leonard que es uno de los jugadores mejor pagados de la competición, con 50 millones. Darius Garland, con 39, y John Collins, con 26, le suceden.

Los Angeles Lakers:

Dos contratazos destacan en el equipo angelino. Evidentemente hablamos de LeBron James, con 52.6 millones en su, posiblemente, último año; y Luka Doncic con 46 y un contrato que crece casi cinco millones anuales hasta 2029. Muy lejos quedan los siguientes, Rui Hachimura con 18 y Austin Reaves con 14.

Memphis Grizzlies:

Es el segundo equipo que menos gasta en la NBA. Y el jugador que más cobra, Ja Morant, con 40 millones, está más fuera que dentro. Así que se presume como uno de los equipos que más movimientos, o más importantes, realizará el próximo verano. El segundo que más cobra es Caldwell-Pope, con 21 millones. Y el tercero, el español Santi Aldama, por cierto, que alcanza ya los 18.5 millones tras su renovación de contrato el pasado verano.

Miami Heat:

Es un equipo que este año ha apostado fuerte en concepto de salarios, pero no le ha valido para entrar en los playoff, tras caer en el playin ante los Clipper. Con Bam Adebayo un año más siendo el mejor pagado, con 37 millones. El center tiene un contrato que le llevará hasta los 60 millones en 2028. Tras él se sitúa Tyler Herro con 31 millones. Andrew Wiggins llega hasta los 28, Y Terry Rozier hasta los 26.5. También Norman Powell supera, aunque sea levemente, la barrera de los 20 millones.

Milwaukee Bucks:

De luchar por todo, a no optar en ningún momento por entrar en los playoff. La temporada de los Bucks ha sido para olvidar. Y ello pese a seguir contando con uno de los jugadores mejor pagados de la competición: Giannis Antetokounmpo, con 54. El quinto que más cobra de la NBA. Veremos si no cambia de equipo este mismo verano. Los rumores son múltiples.

Tras él, y con la salida en verano de Damian Lillard, se encuentran dos jugadores con fichas similares. Son Myles Turner, con 25 millones; y Kyle Kuzma, con 22 millones.

Minnesota Timberwolves:

Los finalistas de conferencia del año pasado continúan en la parte alta de los que más gastan. Y eso que Rudy Gobert ha reducido de manera importante su salario, de 43 millones a 35.

Pero claro, por delante de él se sitúa Anthony Edwards, que supera los 45 millones este curso. A ellos dos se acerca Julius Randle, con 31 millones.

New York Knicks:

Son los segundos que más gastan, y no se les puede reprochar. El año pasado cayeron en la final de conferencia ante Indiana, y en este han vuelto a realizar una gran temporada regular. Todo con un Karl-Anthony Towns que, con sus 53 millones percibidos este curso, se sitúa en el Top Ten de los jugadores mejor pagados de la NBA.

Más allá de eso destacan también OG Anunoby, que roza los 40 millones, Jalen Brunson, que se queda en 35, y tampoco está nada mal el sueldo de Mikal Bridges, de 25 millone este año y que ascenderá hasta los 34 el próximo.

New Orleans Pelicans:

Las cosas en la ciudad del Jazz no mejoran. Un año más, lejos de la lucha por los playoff. Y ese pese a no escatimar en gastos. Zion Williamson con 39 millones y un contrato creciente, se encuentra en el primer lugar. Jordan Poole es el segundo, con 32 millones. Una cifra a la que se acerca mucho Dejounte Murray. Y también destaca el salario de Trey Murphy, con 25 millones. Todos ellos, por cierto, con contratos largos. Así que no pinta muy halagüeño el futuro de los Pelicans…

Oklahoma City Thunder:

Los ganadores del anillo la temporada pasada quieren convertirse en el primer equipo que repite título en la década. De momento, tras ser los mejores en la temporada regular, siguen aspirando a ello. Y todo pese a no ser de los equipos que más gastan en salarios.

Shay Gilgeous-Alexander, mejor jugador la campaña pasada, continúa siendo la estrella y el mejor pagado del equipo. Eso sí, con un sueldo medio: 38.3 millones, el número 34 de la competición. Ese sueldo, no obstante, se irá hasta los 63 millones dentro de dos temporadas.

Tras él, Isaiah Hartenstein percibe 28.5 millones. Y a partir de ahí, ningún jugador alcanza los 20 millones. Dort y Caruso se quedan cerca, con 18. Y Chet Holmgren, una de las grandes sensaciones de la competición, se quedan en 13… aunque el año que viene subirá a 41.

Orlando Magic:

Ha dado un salto importante en el gasto en salarios, aunque ello no ha evitado que necesite del playin para acceder al playoff. De ser el segundo que menos gasta, a mitad de tabla. Todo, claro, se entiende a partir de tres jugadores que perciben 38, 36 y 35 millones respectivamente. Hablamos de Franz Wagner, Desmond Bane y Jalen Suggs. Aunque el próximo curso Paolo Banchero superará a todos, pasando de los 15 millones actuales a 41.

Philadelphia 76ers:

Este año sí han conseguido entrar en playoff, aunque han necesitado del playin para ello. Y hablamos de uno de los equipos que más gasta en salarios (7º) de la competición. Claro que con el contrato Joel Embiid y sus 55 millones –que llegará a los 69 en 2028- y el de Paul George y sus 51 millones, todo tiene sentido. Además, Tyrese Maxey no se queda muy atrás, con 38 millones percibidos este curso. Tras ellos, Edgecombe con 11.

Phoenix Suns:

En un equipo que ha cambiado de manera radical respecto al año pasado –se han marchado los dos jugadores que más cobraban, Kevin Durant y Bradley Beal- Devin Booker es el mejor pagado de la plantilla, con 53 millones percibidos esta temporada. Un contrato que se irá hasta los casi 70 en 2028. Tras él, dos recién llegados, Jalen Green, con 33 y Dillon Brooks, con 22. Una reducción drástica, que de momento ha mejorado los resultados del año pasado: de momento ya ha alcanzado los Playoff, aunque sea vía Play-In.

Portland Trail Blazers:

Otro equipo que alcanza los Playoff vía Playin, consolidando su progreso de las últimas temporadas. Y eso que su jugador mejor pagado de la temporada pasada, DeAndre Ayton, no continúa.

Así, como jugador mejor pagado de la plantilla quedan Jrue Holiday y Jerami Grant, ambos con 32 millones. Ojo a Deni Advija, la gran estrella en el duelo de playin ante los Suns, y que sólo percibe 14 millones.

Sacramento Kings:

El peor equipo de la Conferencia Oeste de la NBA, y eso pese a situarse en la zona alta de las franquicias que más gastan en salarios (8º). Buena parte de culpa –de ambas cuestiones- la tiene Zach Lavine, con un contrato de 47.5 millones. Domantas Sabonis, uno de los que más lleva en la plantilla, se sitúa con 42 millones.

En un tercer escalafón se ubican DeMar DeRozan, con 24.5 millones, y De’Andre Hunter, con 23.3 millones. Ojo también al contrato de Keegan Murray, que de los 11 millones que percibe este año pasará a los 24 el próximo.

San Antonio Spurs:

El único que ha podido seguir el ritmo de los Thunder en el Oeste, confirmando su enorme progresión desde la llegada de Wembanyama. De momento, ha regresado a Playoff después de varios años sin conseguirlo. Guiados por el descomunal nivel del francés, quien continúa con un salario bajo en comparación con su rendimiento: 13 millones.

Por encima, el primero sigue siendo De’Aaron Fox, con 37 millones y ascendiendo hasta los 51 el próximo curso. Y el segundo es Devin Vassell, que se queda cerca de los 30.

Toronto Raptors:

Clasificados, de manera muy ajustada, para los playoff sin necesidad de pasar por el playin, presentan una de las distribuciones salariales más interesantes de la competición. Tienen en Scottie Barnes y Brandon Ingram a sus jugadores mejor pagados, ambos superando levemente los 38 millones. Además, Immanuel Quickley queda muy con 32.5 millones. Buen contrato también el de RJ Barrett, con 27.5 millones. Y atención a Jakob Poeltl que, aunque este curso percibe 19.5, pronto se irá hasta los 29 millones.

Utah Jazz:

No ha mejorado demasiado las prestaciones respecto al año pasado, y continúa siendo uno de los peores equipos de la competición. Lauri Markkanen es, con diferencia, el mejor pagado de la plantilla, con 46 millones. Aunque no le queda mucho. Jaren Jackson, que este curso percibe 35 millones, pasará a los 49 el próximo.

Washington Wizards:

Otro de los peores equipos de la liga, siempre muy lejos de los playoff. La llegada de Anthony Davis a mitad de temporada –y que podría salir este mismo verano- le llevó directamente al primer lugar de la lista de salarios, con 54 millones. Tras él, otro contratazo: el de Trae Young, con 46. Habrá que estar muy atentos a qué sucede con este equipo en verano, con uno de los mayores márgenes salariales de la competición.