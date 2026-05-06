La espeluznante lesión de un jugador de los Lakers al intentar poner un tapón

Jared Vanderbilt, jugador de Los Angeles Lakers, ha sufrido una dolorosísima lesión en el dedo meñique de la mano derecha. Ha ocurrido la pasada madrugada, en el primer partido de semifinales de la Conferencia Oeste de los playoffs de la NBA que el equipo californiano ha perdido ante los Oklahoma City Thunder (108-90).

Better view of the Jared Vanderbilt injury Likely right 5th digit (pinky) dislocation/and or fracture pic.twitter.com/81HG70NN4r — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) May 6, 2026

El jugador de los Lakers se dislocó el dedo al darse un golpe contra el tablero, tratando de poner un tapón a Chet Holmgren.

Según ha informado la ESPN, Vanderbilt ha sufrido una luxación abierta del dedo meñique, que necesitó puntos de sutura después del partido porque el hueso se quedó expuesto tras romper la piel.

Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, no dieron opción a unos Lakers sin Luka Doncic, en una noche en la que Shai Gilgeous-Alexander no ha alcanzado los 20 puntos por primera vez en esta temporada. Los Thunder, que habían ganado por 139-96 y 123-87 los últimos dos partidos de temporada regular jugados contra el conjunto angelino, han vuelto a imponer su ley contra los Lakers, a los que no les bastó la gran actuación personal de LeBron James (27 puntos).

De momento Oklahoma solo conoce la victoria en estos playoffs. Tras arrollar por 4-0 a los Phoenix Suns en la primera ronda, pusieron cuesta abajo las semifinales del Oeste rozando el 50 % de acierto en tiros, impulsados por un doble-doble de 24 puntos y 12 rebotes de Chet Holmgren.

El MVP Shai Gilgeous-Alexander tuvo que conformarse con 18 puntos, tres rebotes y seis asistencias, con ocho de 15 en tiros de campo. El canadiense cometió hasta siete pérdidas de balón esta noche, tras promediar poco más de dos por encuentro.