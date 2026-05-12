Muere Brandon Clarke, jugador de los Grizzlies

El mundo de la canasta ha despertado con un golpe seco en el corazón. Brandon Clarke, el enérgico ala-pívot de los Memphis Grizzlies, ha fallecido este lunes a la temprana edad de 29 años. La noticia, confirmada tanto por su agencia de representación, Priority Sports, como por la propia franquicia de Tennessee, deja un vacío inmenso en una liga que lo recordará por su salto explosivo y, sobre todo, por su calidad humana fuera de la pista.

A pesar del impacto mediático, el motivo del fallecimiento sigue siendo un misterio. En el comunicado emitido por su agencia, no se hace mención alguna a las causas de la muerte, limitándose a describir a Clarke como "el alma más gentil" y alguien que "impactó a todos con una alegría inigualable".

Por su parte, la organización de los Grizzlies se ha confesado con el "corazón roto", destacando su legado en la comunidad de Memphis. "Su impacto en la organización no será olvidado. Expresamos nuestras más profundas condolencias a su madre, Whitney, y a sus seres queridos", concluyó el equipo. Este hermetismo llega tras unos meses especialmente convulsos para el jugador, marcados por la adversidad constante.

El calvario físico: un cuerpo al límite

La carrera de Clarke, que prometía ser una de las más longevas de su generación por su inteligencia en el juego, se vio truncada por una serie de lesiones devastadoras. Lo que comenzó con una rotura del tendón de Aquiles en marzo de 2023 desencadenó un efecto dominó del que nunca pudo escapar del todo.

En esta temporada 2025-26, Clarke apenas pudo disputar dos partidos. Tras someterse a una cirugía artroscópica en la rodilla antes de empezar el curso, regresó brevemente en diciembre solo para sufrir una grave distensión en la pantorrilla. Finalmente, el pasado mes de marzo, el equipo lo descartó para el resto de la campaña, sumando este revés a la rotura de ligamentos que ya había acortado su año anterior.

Sombras legales: un arresto inesperado

Sin embargo, el episodio más oscuro y desconcertante ocurrió fuera de las canchas el pasado mes de abril cuando Clarke fue arrestado en Arkansas tras protagonizar una persecución policial a alta velocidad. El jugador fue acusado de fuga y de posesión y tráfico de una sustancia controlada —kratom—, un caso judicial que aún permanecía abierto en el momento de su fallecimiento.

Este incidente sorprendió a compañeros y aficionados, ya que Clarke siempre había mantenido una reputación intachable como el "compañero perfecto" y un hombre profundamente solidario.

El legado de un 'All-American'

Nacido en Vancouver y formado en la prestigiosa Universidad de Gonzaga, Clarke llegó a la NBA en 2019 tras brillar en el Elite 8 de la NCAA. En sus siete temporadas en Memphis, promedió 10,2 puntos y 5,5 rebotes en 309 partidos, logrando ser incluido en el Mejor Quinteto de Novatos en su primer año.

Fue el socio predilecto de Ja Morant en el juego por encima del aro y el corazón de la defensa de los Grizzlies durante sus mejores años de playoffs. Hoy, la ciudad de Memphis no solo llora a un gran atleta, sino a un hombre que, según quienes lo conocieron, siempre fue el primero en estar ahí para sus amigos. Se va BC, un guerrero que no pudo ganar su batalla más difícil.