Los Knicks vuelven a las Finales de la NBA 27 años después

La espera terminó. Después de 27 años de frustraciones, reconstrucciones fallidas, estrellas apagadas y noches eternas en el Madison Square Garden, los New York Knicks vuelven a las Finales de la NBA. Y lo hacen a lo grande, aplastando a los Cleveland Cavaliers por 93-130 para cerrar una barrida incontestable (4-0) en las Finales de la Conferencia Este.

Recordemos que la última vez que los Knicks pelearon por el anillo fue en 1999. Entonces aún se pagaba en pesetas en España, el mundo miraba con temor al efecto 2000 y películas como Matrix o El Club de la Lucha dominaban los cines... Aquellos Knicks de Patrick Ewing, Allan Houston y Latrell Sprewell acabaron cayendo ante los Spurs de Tim Duncan y David Robinson. Hoy, casi tres décadas después, la historia vuelve a abrirse para Nueva York.

Hay que destacar que el rostro de esta resurrección es Jalen Brunson. El base de 29 años, elegido MVP de las Finales del Este, volvió a ofrecer una actuación sólida en el cuarto partido con 15 puntos y 5 asistencias, aunque esta vez el protagonismo fue coral. Karl-Anthony Towns firmó un doble-doble de 19 puntos and 14 rebotes, mientras que Mikal Bridges, OG Anunoby y Josh Hart volvieron a imponer su intensidad en ambos lados de la pista.

Los Knicks dominaron el encuentro desde el inicio; al descanso ya mandaban por 49-68 y la diferencia no dejó de crecer hasta superar los 35 puntos en el último cuarto. Tal era la ventaja que Mike Brown incluso pudo permitirse dar descanso a sus titulares a más de siete minutos del final, una rareza absoluta en unas Finales de Conferencia. Del otro lado, Donovan Mitchell sostuvo como pudo a Cleveland con 31 puntos, pero los Cavaliers fueron completamente superados física y tácticamente.

THE NEW YORK KNICKS ARE HEADED TO THEIR FIRST NBA FINALS SINCE 1999 🔥 The Knicks win their 11th straight game, secure their 2nd consecutive 4-0 series win, and advance to the NBA Finals for the 1st time in 27 years! They will take on the winner of Thunder/Spurs. Game 1 of the… pic.twitter.com/phzMNFOyga — NBA (@NBA) May 26, 2026

Una racha nunca vista

La dimensión de estos Knicks va más allá del simple pase a las Finales. Lo que está construyendo el equipo de Mike Brown empieza a entrar directamente en los libros de historia de la NBA. El motivo es que Nueva York acumula ya 11 victorias consecutivas en playoffs, algo que solo habían conseguido antes equipos legendarios como los Lakers de 1989 y 2001, los Spurs de 1999 o los Warriors de 2017.

Pero hay un dato todavía más impactante: los Knicks son el primer equipo en la historia de la NBA que cierra tres eliminatorias consecutivas con victorias de 30 puntos o más.

Primero aplastaron a Atlanta por 51 puntos. Después liquidaron a Filadelfia con una diferencia de 30. Y ahora humillaron a Cleveland por 37 en su propia pista. Tres cierres demoledores, además, lejos del Madison Square Garden.

Mike Brown cambia la identidad de Nueva York

La llegada de Mike Brown ha transformado completamente al equipo. El técnico reemplazó a Tom Thibodeau tras la eliminación del año pasado ante Indiana y apostó por un modelo mucho más dinámico, profundo y colectivo.

Brown amplió además la rotación, repartió responsabilidades y convirtió a los Knicks en un equipo mucho menos dependiente de Brunson. También revitalizó el papel de Karl-Anthony Towns como generador ofensivo y logró una notable mejora defensiva del grupo.

Jugadores secundarios como Miles McBride, Landry Shamet o José Alvarado han tenido un impacto clave desde el banquillo, algo impensable en etapas anteriores. "Cada jugador se sacrifica y cree en el proceso", explicó Brown tras la clasificación. "Todos están conectados". El técnico persigue ahora el primer anillo de su carrera como entrenador principal después de haber sido campeón como asistente con los Spurs y los Warriors.