La alegría se desbordó en las calles de Nueva York la pasada semana. En Park Avenue, donde es tradicional reunirse a seguir en los pubs los partidos de los Knicks, la euforia era desmedida. Su equipo, el que no gana un anillo de campeón desde 1973 y el que disputó la última final en 1999 se clasificaba para la de este año 2025-2026 de una manera brillante, pasando por encima de los Cavaliers de Cleveland en la final de la Conferencia Este.

A partir de la madrugada de este miércoles al jueves los Knicks se medirán a los Spurs en la final de la NBA. Justo la misma final que en junio de 1999, en la temporada del Lock Out, con los problemas salariales y las reclamaciones sindicales de los jugadores. Aquel ejercicio tuvo 50 partidos en temporada regular, no los 82 tradicionales y San Antonio y Nueva York disputaron una final que ganaron los de Texas 4-1 en lo que era el primer título del equipo de Popovich que ya tenía en sus filas al jugador de segundo año Tim Duncan, MVP de la final, y al legendario David Robinson.

Al lado de esta pareja interior inigualable, jugadores de gran talento. Steve Kerr, Avery Johnson, Sean Elliot, Jerome Kersey, Malik Rose o Mario Elie entre otros. Enfrente el equipo neoyorkino, en una de las mejores generaciones de su historia, la última oportunidad de Pat Ewing para ser campeón rodeado de un excelente equipo donde destacaban Marcus Camby, Allan Houston, Latrell Sprewall, Larry Johnson, Kurt Thomas o Charlie Ward. Dos equipazos que dirimieron, sin embargo, una final fea, con pocos puntos pero llena de emoción. Ningún equipo llegó a cien puntos en ningún partido y en tres ocasiones (dos veces NY y una SA) los equipos no pasaron de 76 puntos.

Era una NBA distinta, se jugaba más físico y los entrenadores gustaban de partidos muy tácticos. Jeff Van Gundy y Greg Popovich, los dos técnicos de aquella final, eran de esta clase de entrenadores. La serie salió poco vistosa pero la emoción estuvo garantizada en varios encuentros. De hecho los Spurs vencieron de un punto en el Madison Square Garden, el quinto y definitvo encuentro. Ahora se ven las caras veintisiete años después con ideas distintas y un juego que ha evolucionado en estas dos décadas.

Será muy interesante ver cómo se las ingenia Nueva York para parar a Victor Wembenyama, el jugador de moda, con sólo 22 años y 2.24 de altura, la auténtica clave de la final. Un jugador que domina un partido por si sólo si se lo propone, la baza más importante de los Spurs para conseguir su sexto anillo tras los logrados en 1999, 2003, 2005, 2007 y 2014. Será interesante ver cómo contrarresta San Antonio el juego de Jalen Brunson y de Onunoby, estiletes del equipo de la Gran Manzana en estos play offs donde han logrado ganar once encuentros seguidos tras estar 2-1 abajo ante Atlanta en primera ronda.

Se presenta la final como un duelo en los banquillos. Mitch Johnson, entrenador de los Spurs, tenía doce años en junio del 99. Mike Brown, inquilino del banquillo de los Knicks ya era asistente en Indiana Pacers. El jovencito frente al veterano. Johnson cogió el equipo tras el legado del mito Popovich. Brown tuvo hace unos años una inactividad de ocho temporadas sin dirigir, las que fueron de 2015 (Cleveland) hasta 2023, que cogió las riendas de Sacramento.

En la madrugada del este jueves el primer asalto en el Frost Bank Center de San Antonio, al igual que el segundo. Los dos siguientes en el mítico Madison y, si son necesarios, alternativamente en los dos pabellones para finalizar, si hiciera falta, la madrugada del viernes 19 al sábado 20 en Texas. El telón se alza para una de las finales con pronóstico más incierto. Será el octavo campeón distinto en ocho años tras Raptors, Lakers, Bucks, Warriors, Celtics, Nuggets y Thunder Disfruten