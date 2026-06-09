Sonora pitada a Donald Trump en el Madison Square Garden durante las Finales de la NBA

La presencia de Donald Trump en el tercer partido de las finales de la NBA no pasó desapercibida. De hecho, el presidente estadounidense acaparó buena parte de la atención en el Madison Square Garden de Nueva York, no solo por convertirse en el primer mandatario en ejercicio que asiste a unas finales de la NBA, sino también por los abucheos que recibió por parte de una gran parte del público y por una imagen que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Trump acudió al encuentro entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs como invitado de James Dolan, propietario de la franquicia neoyorquina. Su presencia había generado expectación durante toda la jornada y obligó a desplegar un importante dispositivo de seguridad en los alrededores del recinto.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó incluso antes del inicio del partido, cuando la pantalla gigante del Madison Square Garden anunció la presencia del presidente entre los asistentes.

El Madison responde con una sonora pitada

La reacción del público fue inmediata. Miles de aficionados respondieron con una mezcla de silbidos y abucheos que, según los presentes en el pabellón, superaron ampliamente a los aplausos de quienes sí celebraron su presencia.

🚨HOLY SHIT: The boos just happened AGAIN and Trump stops clapping as they get even LOUDER by the end of the clip. This is humiliating. https://t.co/PIu9C7jO7X pic.twitter.com/0EHip5gDL0 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

Las cámaras enfocaron a Trump durante la interpretación del himno nacional estadounidense. El presidente respondió con una sonrisa mientras permanecía en su palco acompañado por familiares, asesores y miembros de su equipo de Gobierno.

La escena se convirtió rápidamente en una de las imágenes más comentadas de la noche. Y el motivo es que no es habitual que una figura política concentre tanta atención en un evento deportivo, aunque desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha convertido las grandes competiciones en una de sus principales apariciones públicas.

La visita al Madison Square Garden supuso además un hecho histórico, al tratarse del primer presidente estadounidense en ejercicio que presencia unas finales de la NBA desde la grada.

Un despliegue de seguridad sin precedentes

La asistencia del mandatario obligó a reforzar de forma extraordinaria las medidas de seguridad en los alrededores del pabellón neoyorquino. Antes de la llegada del presidente, las autoridades blindaron la zona próxima al Madison Square Garden y modificaron algunos de los protocolos habituales de acceso al recinto. Entre las medidas adoptadas destacó la cancelación de la tradicional zona de visionado exterior que suele instalarse durante los partidos más importantes.

Además, se recomendó a los aficionados acudir con varias horas de antelación para superar los controles de seguridad reforzados. También se restringió el acceso con mochilas y otros objetos que pudieran ralentizar los registros, similares a los que se realizan en los aeropuertos.

La llegada de Trump provocó importantes alteraciones logísticas en una ciudad que vivía con enorme expectación el regreso de unas finales de la NBA al Madison casi tres décadas después.

La imagen que incendió las redes

Si los abucheos ya habían convertido al presidente en uno de los protagonistas de la noche, una imagen captada durante el encuentro terminó por disparar las conversaciones en internet.

Las cámaras mostraron a Trump durante un momento del tercer cuarto aparentemente con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, una escena que numerosos usuarios interpretaron como una cabezada en pleno partido.

Donald Trump caught sleeping during the game 😭 pic.twitter.com/0U2ARxm25K — BrickCenter (@BrickCenter_) June 9, 2026

Las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales y situaron al mandatario entre los temas más comentados de la noche. Miles de usuarios compartieron vídeos y capturas acompañados de bromas y comentarios irónicos sobre lo ocurrido.

La situación llamó especialmente la atención por el contexto en el que se produjo. El partido se disputaba en un Madison Square Garden completamente entregado al espectáculo y con una atmósfera cargada de emoción tras el regreso de unas finales de la NBA a Nueva York 27 años después.

Trump, un habitual en los grandes eventos deportivos

La presencia del presidente en las finales de la NBA se suma a una larga lista de apariciones en eventos deportivos desde su regreso al poder.

En los últimos meses, Trump ha asistido a la final del Abierto de Estados Unidos de tenis, a la Ryder Cup de golf, a las 500 Millas de Daytona de la Nascar, al Super Bowl y a diferentes veladas de la UFC, entre otros acontecimientos de primer nivel.

Su estrategia de mantener una presencia constante en escenarios deportivos ha sido una de las características más visibles de esta segunda etapa en la Casa Blanca.

En Nueva York, sin embargo, la visita dejó una imagen difícil de olvidar. Entre los sonoros abucheos de una parte del público y una aparente cabezada captada por las cámaras, Trump volvió a convertirse en protagonista incluso en una noche destinada a celebrar el mayor espectáculo del baloncesto estadounidense.