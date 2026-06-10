El español Aday Mara, invitado a la 'green room' de la NBA como gran favorito al Draft

Aday Mara continúa dando pasos firmes hacia la NBA y acaba de recibir una de las señales más claras de que su nombre figura entre los más cotizados del próximo Draft. El motivo es que el pívot zaragozano ha sido incluido por la liga entre los primeros jugadores invitados al denominado green room, la exclusiva sala de espera reservada para los principales candidatos a ser seleccionados en las primeras posiciones del Draft 2026.

Recordemos que la ceremonia se celebrará los próximos 23 y 24 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, y la presencia de Mara en esa lista privilegiada confirma el espectacular ascenso que ha protagonizado durante los últimos meses. No hay que pasar por alto que la NBA suele cursar estas invitaciones a los jugadores que cuentan con más opciones de convertirse en elecciones de lotería, es decir, aquellos que podrían salir entre los catorce primeros puestos de la primera ronda.

¿Quiénes son los seleccionados este 2026?

El jugador español comparte ese selecto grupo con algunas de las grandes figuras de la nueva generación del baloncesto estadounidense, entre ellas AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer, Caleb Wilson o Darius Acuff. Que el nombre de Mara aparezca junto al de los principales talentos del Draft supone un reconocimiento al enorme crecimiento que ha experimentado su candidatura desde el final de la temporada universitaria.

No obstante, la invitación al green room no garantiza matemáticamente una elección en la lotería, pero históricamente ha servido como un fuerte indicador de las expectativas que manejan las franquicias. En la mayoría de los casos, los jugadores convocados terminan siendo seleccionados durante la primera ronda, lo que convierte esta noticia en un importante respaldo para el futuro del interior aragonés.

Ascenso de Mara previo al Draft

Debemos recordar que, hace apenas unos meses, muchas previsiones situaban a Aday Mara entre los puestos intermedios de la primera ronda. Sin embargo, su rendimiento durante la temporada con Michigan y su posterior impacto en los entrenamientos y evaluaciones previas han provocado una notable revalorización de su perfil.

El pívot de 21 años llega además respaldado por una campaña histórica con los Wolverines, culminada con la conquista del campeonato de la NCAA. Su papel en uno de los programas más prestigiosos del baloncesto universitario estadounidense le permitió consolidarse como uno de los interiores más dominantes de la competición.

Uno de los momentos clave en su crecimiento de cara al Draft fue su participación en el NBA Combine celebrado en Chicago. Allí impresionó a los responsables de las franquicias no solo por su rendimiento en la pista, sino también por unas condiciones físicas excepcionales. Mara registró una altura de 2,21 metros descalzo y un alcance de 2,97 metros con los brazos extendidos, una cifra que llamó especialmente la atención entre los evaluadores de la liga.

Ventajas de Mara frente a sus competidores

Su combinación de tamaño, movilidad y capacidad defensiva ha convertido al español en uno de los proyectos más atractivos entre los jugadores interiores de esta generación. Durante la pasada temporada universitaria promedió 2,6 tapones por partido, una estadística que refleja su enorme impacto como protector del aro.

Las últimas proyecciones elaboradas por distintos especialistas sitúan a Mara cada vez más cerca del Top 10 del Draft. Algunas previsiones incluso lo colocan dentro de las cinco primeras posiciones, mientras que los consensos elaborados a partir de los principales mock drafts lo mantienen instalado en la zona noble de la primera ronda.

Entre los equipos que aparecen vinculados a su nombre destaca especialmente la posibilidad de que termine en los Brooklyn Nets. La franquicia neoyorquina dispone actualmente de la sexta elección del Draft y busca incorporar talento joven para fortalecer su proyecto de futuro. En ese contexto, el perfil del jugador español encaja con las necesidades de la organización.