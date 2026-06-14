Nueva York enloquece tras el histórico tercer título de los Knicks y una eterna espera de 53 años

Nueva York explotó esta madrugada con una celebración histórica después de que los Knicks conquistaran su tercer título de la NBA, el primero desde 1973, poniendo fin a una espera de 53 años que desembocó en una fiesta multitudinaria en las calles de Manhattan, Brooklyn, Queens y otros puntos de la ciudad.

Miles de aficionados se lanzaron a las calles nada más concluir el quinto partido de las Finales ante los San Antonio Spurs, en una explosión de júbilo en la que no faltaron bengalas azules y naranjas, cánticos, alcohol lanzado al aire y una marea humana vestida con los colores de la franquicia neoyorquina.

EVERYONE IN NYC IS SINGING EMPIRE STATE OF MIND https://t.co/theerk3Y6r — Barstool Sports (@barstoolsports) June 14, 2026

En los alrededores del Madison Square Garden, convertido desde hace semanas en el epicentro de la fiebre por los Knicks, los seguidores se abrazaban, gritaban y coreaban el nombre del base Jalen Brunson, elegido Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales y uno de los más queridos por los fans.

🚨 BREAKING: Rioters have begun setting the school buses ON FIRE in Times Square during the Knicks riots Police do not have NEARLY ENOUGH SUPPORT Mamdani and Hochul have ABSOLUTELY FAILED NYPD and law abiding New Yorkers pic.twitter.com/yMtwfvhvFa — Nick Sortor (@nicksortor) June 14, 2026

Muchos aficionados llevaban caretas con su rostro y otros paseaban muñecos hinchables por encima de la multitud mientras sonaba una y otra vez Empire State of Mind, el himno neoyorquino de Jay-Z y Alicia Keys que terminó convirtiéndose en una de las canciones de la noche.

This is what Manhattan sounded like when the Knicks won. pic.twitter.com/48LOOxaoYP — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) June 14, 2026

En algunas estaciones del metro los pasajeros rompían en aplausos y gritos al abrirse las puertas de los trenes, mientras otros aficionados intentaban convencer a quienes viajaban en autobús de que se bajaran para sumarse a la celebración.

Scenes outside MSG are INSANE! New York Knicks fans are losing their minds!#nbafinals pic.twitter.com/JLlOwYBtP3 — CulturedUpdates (@CulturedUpdatez) June 14, 2026

Grupos de aficionados ocuparon también avenidas enteras, saltando y cantando al unísono, mientras los conductores respondían con bocinazos y música a todo volumen. En varias zonas, el tráfico quedó completamente paralizado por las concentraciones de gente.

KNICKS RAISE THE LARRY O'BRIEN TROPHY 🏆 For the first time in 53 years‼️ pic.twitter.com/CFzpdwqS6D — SportsCenter (@SportsCenter) June 14, 2026

Otros formaban corros improvisados en mitad de la calle y lanzaban cerveza y agua al aire al ritmo de los cánticos de 'Let's go Knicks' ('Vamos Knicks'), y hubo quien se subía a andamios y señales de tráfico, e incluso se encaraba con la policía.

The streets of New York City are going to be absolute, beautiful chaos until sunrise. The Garden is shaking! 🗽🔥 Knicks win the NBA 2026 championship! pic.twitter.com/HWo1czcaR4 — BMs (@bmsquantum) June 14, 2026

De hecho, las autoridades reforzaron hoy de nuevo la seguridad en torno al Madison Square Garden tras los incidentes registrados en las anteriores celebraciones de la serie final. El pasado miércoles, 56 personas fueron detenidas tras la victoria de los Knicks en el cuarto partido, que dejó al equipo neoyorquino a un solo triunfo del campeonato.

Even the Bus driver on duty decided to pull over & get JIGGY! New York Knicks have brought back the energy to this city. Hopefully he doesn’t lose his job 😂 pic.twitter.com/EtIYnpdhmE — CulturedUpdates (@CulturedUpdatez) June 14, 2026

Al margen de Manhattan, en barrios como Brooklyn y Queens también se vivieron concentraciones espontáneas de aficionados en calles, bares y watch parties (zonas de visionado) donde se siguió el partido entre cánticos, banderas y música a todo trapo.

🚨 BREAKING: CHAOS BREAKS OUT AS KNICKS WIN NBA CHAMPIONSHIP CARS BEING DESTROYED NYPD RIOT SRT making INTENSE ARRESTS Cops are SMACKING DOWN these rioters 🔥 pic.twitter.com/n1ePb5QEw6 — Nick Sortor (@nicksortor) June 14, 2026

"¡Historia! ¡Historia! ¡Historia! Nunca había vivido algo así", gritaba descosida una chica, Allison, vestida completamente con la indumentaria del equipo y que no había nacido cuando el equipo jugó su última final, en 1999.

THE KNICKS WIN GAME 5 AND SECURE THEIR FIRST NBA CHAMPIONSHIP IN 53 YEARS!!! pic.twitter.com/Bc4iNCDgTS — SportsLayDown (@sportslaydown) June 14, 2026

La fiebre por los Knicks dejó también fuegos artificiales y algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como el Empire State Building, el Rockefeller Center o la estación de Penn Station, se tiñeron de naranja y azul en homenaje al nuevo campeón.

BING BONG - KNICKS ARE THE NBA CHAMPS ORANGE AND BLUE LIGHTS ALL NIGHT SEE THE LIGHTS LIVE: https://t.co/hz2FQavwPl pic.twitter.com/5r3vtnvycu — Empire State Building (@EmpireStateBldg) June 14, 2026

La ciudad celebrará este jueves en Manhattan el desfile oficial de los Knicks para festejar la conquista del título, según anunció el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, en su cuenta de X, donde resumió el anuncio en tres palabras: "Desfile. Jueves. Manhattan".

Los Knicks se proclamaron campeones por primera vez en 53 años, tras imponerse por 94-90 a los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio y cerrar la serie de las Finales por 4-1.

The Knicks basically won the Finals at home pic.twitter.com/i3iATnINZ7 — Barstool Sports (@barstoolsports) June 14, 2026

Brunson puso la guinda a unas Finales extraordinarias con 45 puntos y entregó a los Knicks el tercer anillo de su historia, después de los de 1973 y de 1970.