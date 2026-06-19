Caos en Nueva York: disparos, un apuñalado y heridos en la fiesta de los Knicks

Lo que debía ser una jornada histórica para los aficionados de los New York Knicks acabó dejando también una preocupante sucesión de incidentes violentos y altercados en las calles de Nueva York. Hay que tener en cuenta que más de dos millones de personas participaron en el desfile de celebración del primer título de la franquicia en 53 años, pero la fiesta se vio empañada por un tiroteo en Times Square, un grave apuñalamiento con una botella rota, decenas de asistencias médicas y momentos de tensión provocados por la multitud.

Antes de que todo sucediera y, en previsión de la avalancha de gente por las calles, la Policía de Nueva York desplegó más de 10.000 agentes uniformados en el que fue considerado el mayor operativo de seguridad de su historia para un evento planificado. Las autoridades habían reforzado la vigilancia ante los incidentes registrados en celebraciones anteriores relacionadas con los Knicks, pero aun así no lograron evitar varios episodios de violencia y desorden durante la jornada.

Pánico en Times Square tras escucharse disparos

El incidente más grave se produjo horas después del desfile en pleno corazón de Manhattan. Varias detonaciones registradas en la zona de Times Square provocaron escenas de pánico entre turistas, aficionados y transeúntes, que corrieron en busca de refugio mientras la Policía activaba un amplio dispositivo de seguridad.

¿Qué ocurrió exactamente? Según los reportes policiales, dos individuos sacaron armas y abrieron fuego antes de huir del lugar. Las autoridades detuvieron posteriormente a un menor de edad relacionado con el incidente y recuperaron al menos un arma. Las distintas informaciones difundidas durante las horas posteriores apuntaron a varias personas heridas y a una persona trasladada al hospital, mientras continuaba la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido.

🇺🇸 Una pelea en Times Square derivó en el apuñalamiento de un hombre en el cuello y en un tiroteo que desató el pánico entre la multitud, informaron las autoridades. Un adolescente de 17 años fue detenido por efectuar disparos y no se reportaron heridos por arma de fuego. pic.twitter.com/BsGD3h0Szv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 19, 2026

Las imágenes grabadas por cámaras de seguridad mostraron momentos de gran tensión, con numerosos peatones huyendo de la zona mientras agentes de la Policía perseguían a los sospechosos por las calles cercanas.

Un joven apuñalado en el cuello con una botella rota

Otro de los sucesos más graves tuvo lugar en las inmediaciones de City Hall. Un joven de 20 años fue atacado en el cuello con una botella de vidrio rota y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Bellevue. Según las autoridades, la víctima se encontraba estable tras recibir atención médica.

Durante la celebración también se registraron escenas de descontrol protagonizadas por algunos aficionados, que llegaron a subirse a los techos de ambulancias y autobuses en la zona de la calle 42, complicando el trabajo de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad.

La presión de la multitud provocó además momentos de tensión en Lower Manhattan, donde numerosos asistentes derribaron vallas de seguridad instaladas por la Policía. La situación obligó a cerrar accesos peatonales para evitar riesgos mayores y recuperar el control de algunas zonas especialmente concurridas.

El calor, otro enemigo inesperado

Además de los incidentes violentos, los servicios de emergencia tuvieron que hacer frente a las elevadas temperaturas registradas durante la jornada. El calor provocó decenas de intervenciones médicas entre los asistentes al desfile.

Las autoridades informaron de que 79 personas requirieron asistencia sanitaria por golpes de calor, problemas respiratorios y episodios de agotamiento. De ellas, 42 tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención especializada. Pese a las dificultades, el desfile pudo completarse con normalidad y los jugadores de los Knicks recorrieron Broadway entre miles de aficionados antes de llegar al Ayuntamiento de Nueva York.

La parte deportiva de la jornada estuvo marcada por la emoción de una ciudad que llevaba más de medio siglo esperando volver a celebrar un campeonato de la NBA. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, entregó las llaves de la ciudad a los jugadores y miembros del cuerpo técnico en un acto celebrado frente al Ayuntamiento.

La ceremonia contó con la presencia de figuras emblemáticas del entorno de la franquicia y culminó con la actuación de Alicia Keys, que interpretó Empire State of Mind ante miles de aficionados. También fue especialmente ovacionado Jalen Brunson, MVP de las Finales y gran referente del equipo campeón.