El Wembanyama español que apunta muy alto en el draft

El español Aday Mara aseguró este lunes estar ante los días que le cambiarán la vida "completamente", a poco más de 24 horas para la ceremonia del draft de la NBA, en la que se espera que el pívot aragonés de 21 años y 221 centímetros salga elegido en primera ronda.

"Intento disfrutar de manera consciente de cada momento. Tengo a mis padres aquí, sabemos que estos días me van a cambiar la vida completamente. Ahora el trabajo ya está hecho y se trata de esperar, disfrutar y celebrar", expresó Mara en la atención a medios organizada por la NBA en el hotel Lotte New York Palace un día antes del draft.

La edición de esta temporada tendrá lugar en el Barclays Center de Nueva York, hogar de los Brooklyn Nets de la NBA y de las New York Liberty de la WNBA.

Se espera que Mara salga seleccionado alrededor de la posición 15 en la primera ronda del draft, que será este martes 23 a partir de las 20:00 hora local (0:00 GMT del miércoles). La segunda ronda tendrá lugar el miércoles 24.

"No sé dónde voy a caer. No tengo ninguna preferencia, solo un equipo que quiera trabajar conmigo, que me vea como proyecto y que me dé tiempo para adaptarme a la liga y mejorar. Esperemos que sea un buen sitio", comentó el aragonés.

Mara, aunque no se decanta por ningún equipo en especial, sí que afirmó que "cuando ya esté adaptado a la liga y salga la posibilidad", le gustaría "ir a un equipo que sea aspirante a ganar la NBA".

"La gente de Estados Unidos todavía no ha visto todo lo que puedo hacer. Hay cosas que hacía en España y que dejé de hacer estos años aquí. Ahora se están dando cuenta de lo que puedo aportar, sobre todo esta temporada en la que he tenido un poco más de libertad", agregó el pívot español.

Según los analistas del draft, Aday Mara tiene ciertos rasgos parecidos con Victor Wembanyama, flamante estrella de las finales con los San Antonio Spurs, y mejor jugador defensivo de la temporada de forma unánime. Ambos jugadores superan los 220 centímetros de altura.

"Que te comparen con jugadores como Wembanyama es increíble. Intento ser buen defensor, un pívot que ayuda con la protección del aro, taponando y asustando a la gente para que no entre en la zona y terminen lanzando malos tiros desde fuera", describió Mara sobre su juego defensivo.

En ataque, el español se ve como un jugador "que conecta con el equipo, ayuda a mover la bola y dirige un poco el juego en el poste alto y poste bajo encontrando a gente abierta, pases y cortes".

Preguntado sobre a qué jugador español se parece, Mara dijo que, salvando las distancias, su juego se asemeja más al de Marc que al de Pau Gasol, en quienes quiere fijarse también en la mentalidad con la que afrontaron los primeros años en la liga.

Mara confirmó que no se ha entrenado con los Brooklyn Nets del catalán Jordi Fernández, con quien compartió una comida.

Sí se entrenó con los Dallas Mavericks, equipo por el que ha fichado su entrenador en el equipo universitario de Michigan, Dusty May, según ESPN.

"Nadie lo sabía, así que nos impactó. Contento por la oportunidad que ha tenido. Lo hará genial. Todavía no le he escrito porque debe tener un montón de mensajes", dijo Mara.

Aparte de Mara, España contará con jugadores como Sergio de Larrea, base del Valencia Basket, Baba Miller, mallorquín formado en la cantera del Real Madrid, y el maliense Bassala Bagayoko, jugador del Bilbao Basket.