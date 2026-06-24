Aday Mara, cuarto español mejor elegido en el draft de la NBA

El pívot español Aday Mara, de 21 años, ha sido elegido este martes en el puesto número 12 durante el draft de la NBA por los Oklahoma City Thunder, campeones en la temporada 2024-2025, mientras que el base Sergio de Larrea fue seleccionado en el puesto 25 por Los Angeles Lakers y el alero AJ Dybantsa como el número uno por los Washington Wizards.

El aragonés, campeón este año de la NCAA estadounidense con los Wolverines de la Universidad de Michigan y siendo clave en la consecución título, el primero que logra un español en este campeonato, cumplió los pronósticos que le colocaban entre las 15 primeras designaciones de este draft y fue a parar a una franquicia que lidera el base canadiense Shai Gilgeous-Alexander y que tiene como pívot a Chet Holmgrem.

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En su brillante último año universitario, Aday Mara promedió 12,1 puntos, 6,8 rebotes, 2,4 asistencias y 2,6 tapones, destacando los 26 puntos y 9 rebotes que firmó en la semifinal de la Final Four ante los Arizona Wildcats.

Su elección en el número 12 sitúan al pívot de 2,21 metros como el cuarto mejor español de la historia tras Pau Gasol, que fue seleccionado en el número tres por los Atlanta Hawks, que luego le traspasaron a los Memphis Grizzlies; Ricky Rubio, el 5 por los Minnesota Timberwolves, y Fran Vázquez, el 11 por los Orlando Magic, aunque el gallego nunca llegó a jugar en la considerada mejor liga del mundo.

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Mara no fue el único jugador español que entró en esta primera ronda del draft ya que el joven base de 20 años Sergio de Larrea, del Valencia Basket, que fue elegido en el puesto 25 de los históricos Los Angeles Lakers, la franquicia donde juegan Luka Doncic y LeBron James, aunque las informaciones indican que los californianos intercambiarán esta selección con la 24, Cameron Carr, de los actuales campeones, los New York Knicks,

Finalmente, el tercer español en liza en este draft de la NBA, el ala-pívot Baba Miller, no fue seleccionado entre los 30 primeros elegidos y ahora debe esperar a ver si es elegido este miércoles en la segunda ronda.

Por otro lado, no hubo sorpresas en el número uno y los Washington Wizards seleccionaron al alero AJ Dybantsa, que promedió 25,5 puntos en la NCAA en su único año universitario en Brigham Young y que ahora será el eje del proyecto de la franquicia capitalina junto al base Trae Young.

El número dos y el tres del draft fueron el base Darryn Peterson y el ala-pívot Cameron Boozer, seleccionados respectivamente por los Utah Jazz y los Memphis Grizzlies, este último equipo en el que milita el alero españo Santi Aldama. El alero Caleb Williams (Chicago Bulls) y el base Keaton Wagler (Los Angeles Clippers) completaron el Top 5.