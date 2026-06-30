LeBron James no continuará en los Lakers la próxima temporada. El propio jugador comunicó a la franquicia, a través del consejero delegado de Klutch Sports, Rich Paul, que puede seguir adelante sin él porque jugará en otro equipo en la 2026-27, según adelantó el periodista Shams Charania (ESPN). La decisión cierra una etapa de ocho años, la más larga de su carrera en un mismo club, y descarta la retirada que muchos daban por hecha a sus 41 años.

La que arrancará la próxima temporada será su 24.ª en la NBA, una cifra sin precedentes en la historia de la competición. Lejos de bajar el rendimiento, el alero firmó 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes en 60 partidos esta campaña, y lideró a unos Lakers que cayeron en segunda ronda barridos por Oklahoma City. Su salida deja vía libre para reconstruir el proyecto angelino en torno a Luka Doncic.

La pista lleva a la Bahía

El nombre que más suena es el de los Golden State Warriors, que según ESPN planean lanzarse a por James desde la apertura del mercado. El movimiento que lo hizo viable fue la renuncia de Draymond Green a su opción de jugador de 27,6 millones de dólares, lo que libera espacio salarial. Charania apunta, eso sí, a una condición rotunda: LeBron solo firmaría si la franquicia consigue antes a Anthony Davis, con quien ganó el anillo en 2020. El propio Davis tendría que llegar vía traspaso, una operación que pasaría por mover el contrato de Jimmy Butler y capital de futuros drafts.

De cerrarse, el escenario juntaría a LeBron y Davis con Stephen Curry y Green en un big four tan llamativo como improbable de gestionar bajo el tope salarial. James, de hecho, tendría que aceptar la mid-level exception, en torno a 15 millones de dólares, frente a los 52,6 que cobró el curso pasado. No sería un fichaje por dinero, sino por aspiración deportiva.

Rivalidad convertida en alianza

El simbolismo no es menor. LeBron se uniría al equipo contra el que disputó cuatro Finales consecutivas entre 2015 y 2018, en la rivalidad Cavaliers-Warriors que marcó una década. Aliarse con Curry, su gran adversario de aquella era, supondría una de las uniones más comentadas del baloncesto reciente.

Conviene la cautela: el propio mercado se mueve por horas y algún informe ya apunta que el traspaso de Davis a Golden State sería 'improbable'. Por ahora, lo único confirmado es que LeBron no seguirá de púrpura y oro. El resto, incluido si la operación llega a buen puerto, está por escribirse en una agencia libre que arranca este mismo 30 de junio.