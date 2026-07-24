Bombazo en la NBA: LeBron James se va a los Sixers y deja con las ganas a Antetokounmpo y sus Heat

A sus 41 años y tras cerrar una etapa de ocho años en Los Ángeles Lakers, LeBron James eligió los Philadelphia 76ers para disputar su vigésima cuarta temporada en la NBA y formar un nuevo súper equipo en el Este para ir a por el anillo junto a Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey.

Han pasado 25 días desde que LeBron James anunciara su adiós a los Lakers y, tras semanas de reflexión, eligió el ambicioso proyecto deportivo de los 76ers para un último baile en la NBA que podría extenderse hasta 2028.

King James, que cumplirá 42 años en diciembre, firmó un contrato de un año con los 76ers que incluye una opción de jugador para el curso 2027-2028, según informó su representante a la cadena ESPN. Cobrará 8 millones de dólares.

Tenía en la mesa ofertas de un gran número de franquicias, entre ellas los Cleveland Cavaliers, los Minnesota Timberwolves, los Golden State Warriors o unos Miami Heat que llegaron a anunciar en su página web oficial el fichaje de James por error, borrándolo poco después -al final se quedan con el molde los de Florida-, pero su prioridad era elegir un proyecto que le permitiera tener una última oportunidad de ganar el anillo.

El cuádruple campeón NBA ganó su último título en 2020, con los Lakers en la Burbuja de Orlando, y pese a mantener su alto nivel competitivo, en las últimas campañas ha estado lejos de la pelea por el campeonato.

En los 76ers formará un equipo todopoderoso, con un pívot como Joel Embiid, la explosividad de Tyrese Maxey, el liderazgo del nuevo fichaje Jaylen Brown, incorporado procedente de los Boston Celtics, y jóvenes talentos como VJ Edgecombe y Labaron Philon Jr.

Con esta plantilla, LeBron podrá gestionar sus minutos y rol, sin la obligación de ser el líder absoluto, sino una pieza de altísimo valor añadido.

Su fichaje por los 76ers altera los equilibrios del Este, en el que en la última temporada los New York Knicks se habían quedado como única real potencia.

La franquicia neoyorquina conquistó su primer anillo en 53 años, aprovechando el bajón de unos Boston Celtics sin Jayson Tatum en la gran mayoría de la campaña.

Ahora, los 76ers se perfilan como claros favoritos para dominar el Este, por delante de los propios Celtics, los Knicks e incluso de unos Miami Heat que ficharon al griego Giannis Antetokounmpo.

Mucho más lejos están los Cleveland Cavaliers o los Detroit Pistons, que habían sido protagonistas en la última temporada regular.

LeBron promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido en la última temporada vivida con los Lakers.