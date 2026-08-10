Muere Don Nelson, la leyenda de los Celtics que revolucionó la NBA

Don Nelson, el segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA, así como cinco veces campeón como jugador con los Boston Celtics, ha fallecido a los 86 años, según ha confirmado su familia. "Durante su última semana, amigos y familiares lo rodearon de cariño, compartiendo la bendición de su amistad y rememorando entrañables recuerdos", explicaban en el adiós al "querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo".

El estadounidense fue campeón de la NBA con Boston en cinco temporadas (1966, 1968, 1969, 1974, 1976) y los Celtics retiraron su camiseta con el número 19. Como entrenador tuvo una trayectoria legendaria y terminó con un récord de 1.335 victorias en sus etapas entre 1976 y 2010 con Golden State, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors (dos veces), New York Knicks y Dallas Mavericks.

La marca había sido un récord de la NBA hasta que Gregg Popovich la superó en marzo de 2022 en San Antonio Spurs. Además, Nelson creó escuela con su Nellie Ball, probando distintos dibujos y nuevas posibilidades de jugar a este deporte. Sus actuaciones como técnico le sirvieron para ser nombrado tres veces 'Mejor Entrenador del Año de la NBA' (1983, 1985, 1992).

El estadounidense no logró llegar a las Finales de la NBA como técnico, pero esto no fue un obstáculo para que fuese incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto en 2012.

Reconocimiento de su trayectoria

"Nellie fue uno de los entrenadores más innovadores e influyentes en la historia de la NBA y una figura icónica en la historia de los Warriors. Era un verdadero visionario del baloncesto que veía el juego de manera diferente y nunca tuvo miedo de desafiar el pensamiento convencional. Su enfoque ayudó a moldear el deporte y allanó el camino para generaciones de jugadores y entrenadores que le siguieron", escribió Golden State en un comunicado.

The Golden State Warriors mourn the passing of Hall of Fame head coach Don Nelson. "Nellie" was one of the most innovative and influential coaches in NBA history and an iconic figure in Warriors history. He was a true basketball visionary who saw the game differently and was… pic.twitter.com/1k5piSC6xX — Golden State Warriors (@warriors) August 9, 2026

El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó en un mensaje público: "Don Nelson revolucionó el baloncesto de la NBA a través de su audacia, ingenio y profunda convicción. Aportó una personalidad inconfundible a todo lo que hizo, y su impacto en nuestro deporte se seguirá sintiendo por generaciones".